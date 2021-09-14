新冠疫苗｜海外接種人士周三起准申報　獲批可進入酒吧及D類食肆

一眾人大政協在今年1月於深圳接種兩劑國藥疫苗，與其他非本地接種疫苗人士一樣，一直未獲港府批准認可，其疫苗接種紀錄不能用作「疫苗氣泡」的證明，即無法用以進入酒吧、卡啦OK及D類食肆等。食物及衞生局今天（14日）公布，有關人士由明天（15日）起可以自願申報形式，向政府登記其非本地疫苗接種紀錄。局方指，新安排可便利該等人士以電子方式攜帶和閱覽紀錄，以供他們日常為符合本地「疫苗氣泡」相關要求之用，包括進入須出示疫苗接種證明的處所等。



▼就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表▼



食衞局表示，隨着世界各地的新冠疫苗接種率上升，越來越多入境人士（包括香港居民及非香港居民）持有非本地新冠疫苗接種紀錄。有見及此，食物及衞生局今日宣布新安排，讓公眾人士可以自願申報形式，向政府登記其非本地疫苗接種紀錄。新安排可便利該等人士以電子方式攜帶和閱覽紀錄，以供他們日常為符合本地「疫苗氣泡」相關要求之用，包括進入須出示疫苗接種證明的處所等。

新加坡人接種疫苗。（資料圖片／Getty）

新入境人士可獲一併過認證

在新安排下，入境香港並須接受強制檢疫的人士向衞生署作網上「健康及檢疫資訊申報」時，須一併申報其非本地新冠疫苗接種紀錄的詳細資料。相關入境人士抵港時，口岸人員會檢查他們的非本地疫苗接種紀錄證明文件。如獲確認，由9月15日起於香港國際機場入境的人士會在獲發強制檢疫令的同時，一併獲發一個供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼，同樣安排亦將適用於9月28日及其後經陸路入境口岸管制站入境的人士。

在港人士也可到郵政局辦理

至於已身處本港的入境人士，可由9月15日起，經稍後啓動的網上「新冠疫苗接種資訊申報表」申報其非本地疫苗接種紀錄。完成申報後，他們會隨即獲發一個供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼。未能經網上申報的人士則可到指定的香港郵政局，由職員協助他們作上述申報，費用全免。申請人須填寫申報表、出示其身分證明文件正本及其非本地疫苗接種紀錄正本以作申報用途。未滿18歲的兒童或殘疾人士可授權其他人士代為申報。詳情可參考「常見問題–非本地新冠疫苗接種紀錄」。

（政府新聞處文件截圖）

政府：不代表打針紀錄已獲本港認證

獲發供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼後，相關人士可使用「安心出行」流動應用程式掃描該二維碼，並將之儲存在其手機內，以便利使用，他們亦可繼續使用紙本疫苗接種紀錄，以符合本地「疫苗氣泡」相關要求。

局方強調，以自願申報形式登記非本地接種紀錄只為便利市民以電子形式儲存疫苗紀錄，該二維碼並非本港有關當局發出的認可醫療紀錄或出入境疫苗接種證明，亦不代表該非本地疫苗接種紀錄已獲本港有關當局認證，「因此，該二維碼不能取代正本紀錄，相關人士仍須妥善保存其非本地新冠疫苗接種紀錄的正本。」