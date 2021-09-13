新冠疫苗｜開放打針第200日萬人打首針　5800人預約谷底回升

港府開放疫苗接種計劃踏入第200日，本港今（13日）共有約3.6萬人接種疫苗，當中1.05萬人是打首針，較昨日多200人，其中接種科興人數亦見微增。計劃開展以來，本港累計435萬人已打首針，即有64.6%12歲及以上市民已接種疫苗，佔全港人口58%。

預約接種疫苗人數自昨日創新低後稍見回升，今約有5,800人於網上登記，較昨日增加38%或1,600人。



▼9.2樂富廣場贈米打疫苗活動▼



+ 6

累計64.6%已接種疫苗

本港整體接種率未達預期，港府近日推出多項「谷針」新招。當局表示，截至今晚8時，昨日共有約36,200人接種疫苗，與前日情況相若。當中接種首劑科興的有4,300人，較前日增加2,600人，打首針復必泰的則有6,200人，合共10,500人接種首劑疫苗；打第二針科興則有8,800人，注射第二劑復必泰則有17,000人。兩種疫苗在社區疫苗接種中心的接種率均是96%。



本港至今累計已有64.6%合資格接種人士，已接種最少一劑疫苗，較昨日略增0.2個百分點。自疫苗接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約8,188,100劑疫苗。

6人昨打針後副作用不適入院

昨共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中3人已經出院，1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼

