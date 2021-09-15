旅遊業界倡在「安心出行」加入健康碼　袁海文指無必要全港推行

建制派要求政府推出「港版健康碼」，特首林鄭月娥日前指，已與中央開始商討「專家對接」機制安排。旅遊界立法會議員姚思榮今日（15日）在港台節目《千禧年代》指，建議本港可於「安心出行」程式上加入「健康碼」，由系統發布綠、黃、紅碼的訊息，限制曾到高風險地方的市民進入場所。

民主黨醫療政策發言人袁海文則指，在港推行健康碼不可行，批評政府抗疫邏輯混亂。本港現時疫情受控，不必限制港人自由，政府應協助有需要回內地的港人配合內地防疫政策，而非全港性推行。



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民主黨醫療政策發言人袁海文指，推行「港版健康碼」不可行，認為僅屬建制派自行猜測及獻計。他指，內地控制疫情並非較香港好，現時個別地方仍有確診個案，加上仍未知疫苗對變種病毒的效用；而本港現時疫苗比率高，加上確診個案少，不應進一步及不必要地限制市民的自由和權利。

他又稱即使通關需要配合內地政策，政府有責任協助需要回內地的港人處理，但無必要於全港推行有追蹤功能的健康碼。以「來港易」計劃為例，當中到港的非香港居民亦毋須接種疫苗，批評港府抗疫邏輯混亂。

姚思榮：健康碼非通關唯一條件

旅遊界立法會議員姚思榮在同一節目指，建議本港可於「安心出行」程式上加入「健康碼」，由系統發布綠、黃、紅碼的訊息，限制曾到高風險地方的市民進入場所。他認為技術上沒有困難，但需要考慮如何管制市民進出場所。他指，推「健康碼」可令內地更放心與本港通關，不過認為非通關的唯一條件，最重要是確診個案「清零」。被問及全港推行的必要性，他指難以只要求需回內地的港人執行。