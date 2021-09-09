梁子超：通關須探討互通曝露史　安心出行與內地健康碼要對接系統

本港新冠肺炎疫情平穩，社會不少聲音要求與內地「通關」。特首林鄭月娥昨日（8日）指，具體通關安排需要兩地專家對接，以便了解內地對香港的要求。呼吸系統專科醫生梁子超今日（9日）認為，兩地商討通關時，需要探討一旦出現社區個案，要如何防止病毒輸出。

他又相信，兩地須探討如何以互通過境人士的曝露史，例如內地有健康碼、實名訂票等，而港亦有安心出行及強制檢測，互通亦牽涉系統對接問題。



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梁子超今日於港台節目《千禧年代》中指，本港及內地沒有如歐美般出現大規模爆發，全靠疫苗保護免疫力差人士，惟疫苗亦難阻變種病毒Delta傳播，故外防輸入要收緊，才能令內地認為本港沒有漏洞。

他認為，兩地商討通關時須討論如何有機制互通過境人士的曝露史，令追蹤工作可更快及更有效，避免一出現確診個案就全面叫停通關；亦要探討如果讓對方追蹤及攔截已過境旅客。他又指，如兩地通關包括航班往來，則要考慮如果和其他高風險旅客，例如轉機客等妥善分隔。

「回港易」全面恢復，香港居民可免隔離由內地及澳門回港；而針對內地人及澳門人的「來港易」，將於９月15日推出。（資料圖片 / 余俊亮攝）

政府宣布，將逐步取消接納深喉唾液作為強制檢測樣本。梁子超認為深喉唾液及拭子採樣各有角色，為避免強制檢測人士不合作，有專人採樣會較穩妥。但如是為鼓勵有病徵人士盡早檢測，深喉唾液效果理想，亦可避免有病徵人士到檢測中心產生曝露風險。他強調，如機場及檢疫酒店職員等高風險群組，如經常要到檢測中心排隊，將增加在社區的流動，提高交叉感染風險。

另外，近日接種新冠疫苗人數下跌，梁子超指長者群組中平均不足一半人接種第一劑疫苗，認為是「最重要要補番嘅缺口」，建議在長者及長期病患者有機會接觸到的醫療點，包括覆診醫生、長者機構等可提供諮詢，並安排即場打針。他又稱，現時整體工作人口接種率已超過70%，「特定群組（接種率）更加去到90%，再做落去效果未必好大」。