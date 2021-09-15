疫苗抽獎｜凱滙一房單位得獎者揭盅　35歲廚師收樓一刻片段曝光

【信和抽獎/抽樓/凱滙/華懋/ 華置】為增加接種率，本地商界鼓勵市民盡快接種推出大抽獎，其中信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團捐出觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位，結果已塵埃落定。

信和今日（15日）公布，觀塘凱滙的得獎者已現身頒獎儀式，得主是35歲的廚師，現時租住長沙灣私樓，今次是他人生首個物業，「當日收到通知竟然抽中我的時候，真的很興奮、很開心，完全沒有想過會贏到這個終極大獎。」



+ 2

信和表示，終極大獎得主是35歲廚師李先生，現正租住長沙灣，今次獲得人生首個物業，日後將會選擇自住，他表示：「當日收到通知竟然抽中我的時候，真的很興奮、很開心，完全沒有想過會贏到這個終極大獎。」

他又說，今年初疫情反覆，許多食肆受到很大影響，故4月底已完成接種第二劑新冠疫苗。

▼直擊獲送的1080萬抽獎禮物 凱滙3座47D單位▼



+ 9

看新聞才知道抽獎

李先生前往參觀單位後，坦言開門一刻「好興奮」，因從未幻想過自己會中獎，更大讚樓宇設計、景觀好，「所有嘢都係好好！」他說，大抽獎當天沒有特別留意，直至收到信和的短訊後，才確認是自己獲獎，「好興奮好開心。」

個日我買lunch嘅時候，睇新聞先知道今日抽獎，見到個數字同身份證號碼咁似自己，個刻都好緊張，究竟係咪自己呢？ 得獎者李先生

李先生又指，除了今次「抽樓」外，亦有參加其他疫苗抽獎，他笑言：「我淨係中咗宜個（凱滙），其他就無中。」他說，身邊大部份朋友已打針，但未打針的朋友見到「成功例子」後，都會考慮接種，「未打針個啲都話，原來抽獎係嘅，因為真係有身邊人中咗（獎）。」

《香港01》記者直擊觀塘凱滙面積約449平方呎的抽獎禮物，是價值1080萬元的全新一房單位。（余俊亮攝）

兩名退休人士獲10萬元信用卡免找數簽賬額

信和又說，20位二獎得獎者亦將領取價值港幣10萬元的信用卡免找數簽賬額。得獎者分別為13名男性及7名女性，年齡介乎19至69歲，擁有不同背景及職業，包括家庭傭工、美甲師、司機、醫療服務行業工作者及甜品師傅，而最年輕的得獎者是一名在港留學的法籍學生，亦有兩名退休人士得獎。

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼



+ 3

9月前有500萬人打針 將再有凱滙單位抽將

信和重申，第二輪抽獎由即日起至2021年9月30日接受登記，黃廷方慈善基金將捐出20份每份價值港幣20萬元的獎學金，送予12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民。

此外，若於2021年9月30日或之前，全港有500萬人或以上已接種至少一劑新冠疫苗，黃廷方慈善基金與華人置業集團將送出另一個凱滙一房住宅單位作終極大獎，該單位樓面面積約468平方呎，價值約港幣1,200萬。