疫苗抽獎｜HKExpress推2.5萬張機票　包泰日韓等14城市　9.16登記

撰文：黃偉倫
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政府近月連番「谷針」，多間企業亦推出不同措施，鼓勵市民接種新冠疫苗，機管局之前宣布送出5萬張機票，贊助國泰航空及香港快運（HK Express）各2.5萬張經濟客艙機票。HK Express今日（13日）表示，抽獎將於9月16日（本周四）接受登記報名，有關機票包括由香港來往日本、韓國、泰國等14個HK Express熱門航點。

▼疫情下飛機「滯留」停機坪（5/2020）▼

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HK Express表示，是次抽獎活動由機管局贊助，凡持有有效香港身份證的永久或非永久居民，只要於9月30日或之前，在香港完成接種兩劑疫苗，或已接種一劑的新冠肺炎康復者，均可參加抽獎。不過，翻查HK Express的抽獎頁面，獎品機票並不包含稅和附加費，亦不可更改出發地或目的地；而且不能轉讓他人或兌換現金。

（香港快運官網圖片）

HK Express指，參加者可於9月16日早上10時，至9月30日晚上11時59分，登入HK Express的官方網站登記，屆時將設有多個亞洲航線組合，以供參加者選擇。HK Express將於10月8日以電郵方式通知個別得獎的航線詳情，並於10月12日，在其官方網站、星島日報及英文虎報公布抽獎結果。

得獎機票包括的目的地：

日本：東京（成田）/東京（羽田）/大阪/福岡/名古屋/高松/鹿兒島/沖繩/石垣島/
南韓：首爾/濟州/釜山
泰國：曼谷/布吉

參與抽獎方獎（香港快運官網截圖）

現時不少航線仍停運，HK Express表示，將會在相關航線恢復營運時，再次以電郵方式聯繫個別得獎者，向他們提供機票兌換網站，得獎者只需按照網站的指示，就可兌換機票。航線恢復營運將取決於旅遊限制與隔離政策是否解除。

HK Express行政總裁吳潔文表示，提升疫苗接種率是放寬旅遊限制，以及重啟經濟的重要一環，隨著香港的疫苗接種率提升，希望再次帶領顧客飛往不同地方，以及款待從世界各地訪港的旅客。

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