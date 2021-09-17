瑪麗病人失蹤｜重組公布消息時序　醫管局疑出現時間偏差

瑪麗醫院一名52歲女病人昨日（16日）一度失蹤，於同日晚上被尋回。據了解，女病人昨由醫管局非緊急救護服務接送回鴨脷洲居所，職員下午2時半送到大廈門口就離開，女病人其後疑記錯牛頭角的舊居住所，自行乘車離家，家屬晚上7時報警，同日晚上11時尋回。

追查事態發展，政府新聞處昨晚11時30分代醫管局公布有病人失蹤，呼籲公眾協助，直至今日上午近11時，才公布病人經已尋回，但其實早於新聞處深夜發稿公佈失蹤消息時，其實女病人已尋回。有關注病人權益組織認為，若護送員未能護送病人入屋，醫管局宜與病人家屬作出安排，確保有親屬接收病人。



醫管局會為非緊急服務會為臨床穩定的病人，提供安全和有效率的病人運送服務。（資料圖片）

據了解，女病人原定昨日（16日）出院，但由於家屬未能接送，故由非緊急救護運送到鴨脷洲的住所，女病人回到鴨脷洲邨後，懷疑一時記錯舊居，自行由鴨脷洲乘車到牛頭角彩福邨，由於女病人身上沒有手提電話，其家人一直未能聯絡上，直至晚上約11時，女病人於牛頭角終成功與家屬聯絡。

失蹤同日深夜牛頭角尋回

警方今日上午9時許回覆查詢表示，昨晚約7時接獲一名男子報案，指其52歲妻子昨午2時30分於鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓最後露面後便失去聯絡。案件列作「失蹤人口」。警方稱，該名52歲女子同日在牛頭角彩福邨彩歡樓被尋回，沒有受傷，案件沒有可疑。

新聞處及醫管局公布消息同時已尋回

政府新聞處昨晚11時30分發新聞稿，由醫院管理局公布，瑪麗醫院有一名女病人失蹤，呼籲公眾人士協助尋找，即在家屬報案指女病人失蹤後4個多小時才作出公布，與此同時，女病人其實已與家屬取得聯絡。

不過，政府新聞處在事隔近12小時，即今早10時55分，再代醫管局出稿，公布女病人已在昨晚深夜尋回。

彭鴻昌：料節省時間送到大堂離開

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指出，非緊急救護車每一程都會接送不少病人，如果病人行動不便，居住的大廈沒有升降機，人員護送上門，但如果大廈設備完善，病人亦非行動不便，基於節省時間，都會送到大堂就離開。

彭鴻昌認為，醫管局在安排病人離院時，應清楚向護送人員交代病人精神及行為，是否有能力獨自上樓，出院前亦應與病人家屬確認時間，盡量確保有家屬接應，或者交由大廈保安員協助聯絡，以避免再有病人出院後走失。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，醫管局在安排病人離院時，應清楚向護送人員交代病人精神及行為，是否有能力獨自上樓。（資料圖片）

提供點對點運送服務 往返住所及醫院

醫管局本月15日書面回覆立法會議員查詢時曾表示，非緊急服務會為臨床穩定的病人，提供「安全和有效率的病人運送服務」，服務範圍主要為出院病人、老人科日間醫院病人及專科門診病人提供點對點的運送服務，即由住所往返醫院或專科診所。

非緊急運送服務對象為行動不便或因精神或感官障礙，而不能使用其他交通工具的病人。這類病人包括卧床病人、使用輪椅病人（住處沒有電梯設施）、年老獨居及行動不便而須使用步行輔助器的長者、有精神或感官（例如視力）障礙而出院時沒有親友接送的病人等。