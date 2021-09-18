蕭澤頤︰明部署逾五千警確保選舉公平　警有權要求支聯會下架資料

黃竹坑香港警察學院今天（18日）舉行結業典禮暨閱操儀式，新一批學警正式出班，由基本法委員會副主任譚惠珠檢閱。多名政界人士有出席，包括前行政長官、全國政協副主席梁振英。今屆共有16名督察及130名警員結業，於結業會操的升旗環節再次使用中式步操。

警務處處長蕭澤頤出席結業會操後稱，明日（19日）選委會選舉日有充足部署，有5000至6000警力，包括在高風險地方巡查，以及在票站附近有高姿態巡邏，確保選舉可公平公正進行。



警務處處長蕭澤頤出席結業會操後稱，選委會選舉日有充足部署，有5000至6000警力，包括在高風險地方巡查，以及在票站附近有高姿態巡邏，確保選舉可公平公正進行。他稱暫時沒有收到線報，有人想影響選舉，呼籲市民若有消息有關阻礙選舉進行可向警方舉報。他強調，每日在線上線下，留意有否人作出煽動行為。

支聯會日前按警方要求移除指定的電子平台資料，蕭澤頤稱，支聯會不應公開涉及國安法的警方信件，行為有可能違法。被問及支聯會對六四的立場有否違反國安法，他稱詳情不便透露，但任何團體網站的資料有可能危害國家安全，警方有權要求下架。至於市民悼念六四會否違法，他稱警方尊重集會自由，但要作風險評估、平衡其他人的自由。蕭澤頤稱，是依法要求網頁下架，是「陽光底下執法」，但拒交代有何內容違法。

斥有團體「做抗爭騷」

蕭澤頤表示，任何團體若有違法行為，當局必定會追究，至於相關團體是否有違法，「應心中有數，心知肚明」，若有違法，應深知警方隨時「會搵佢」。他不點名批評有團體「做抗爭騷」拒絕應要求交資料，批評有關行為只會令他們更快被警方拘捕，又批評有關團體自稱沒有違法是「自圓其說、自我催眠」。

蕭澤頤多次被問到過去曾參與六四燭光晚會，是否涉違法。蕭指，任何集會、遊行申請，警方都會作獨立評估，如有違影響他人自由，會否有人趁機製造暴亂。近年有人以和平集會為名，為他人提供製造暴亂平台。現時在疫情底下，在評估能否安排遊行集會時，各人健康是重要考慮因素。

再向記協發炮 稱其專業性「大家心中有數」

對於有指職工盟將解散，蕭澤頤表示，任何團體若有違國安法一定追究，「一啲人或者團體有冇違法，佢哋自己心中有數，要預期我哋隨時會去搵佢哋」。

記協連日被左報及保安局局長鄧炳強批評，蕭澤頤被問到記協有否違法行為時，他未有正面回應其工作有否涉違法，反指記協為專業團隊，認為他們未能做到專業工作，其專業性留待公眾評估，「大家心中有數」，稱過去兩年有團體「荼毒年輕人，影響香港治安安全」。他又批評記協「選擇性失聰」。

對於記協已公開回應指並無倡議「人人是記者」，蕭今日卻再次稱是記協鼓吹「人人是記者」，他只稱願與「專業的記者」溝通。

今屆結業禮，分別有16名督察及130位警員結業，結業會操由基本法委員會副主任譚惠珠主持，前行政長官梁振英，基本法委員會前副主任、前律政司長梁愛詩，前全國人大常委會委員范徐麗泰，及多名立法會議員亦有出席。

譚惠珠︰執法人員的公正執法，有助保持司法公義

譚惠珠於致辭時提到警隊過往面對挑戰，包括2014年的佔中運動、2016年的旺角衝突及2019年反修例運動，指社會全力支持警隊工作。而政府最近就警隊的職系、福利等作出改善，反映他們的工作得到政府重視，又稱讚警隊為公務員良好榜樣。

她又提到港區國安法立法後，令香港回復穩定，而於國際間司法獨立排名有上升。她稱，法治為香港的核心價值，而執法人員的公正執法，有助保持司法公義。

▼7月10日，警察學院結業會操情況▼



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繼7月10日的警察學院結業會操，於升旗環節首次引入中式步操後。今日的典禮中的升旗環節，護旗手繼續以中式步操進行。典禮於約早上8時半開始，由香港警察樂隊表演，會操隊伍隨後步操進場，接受檢閱官檢閱。

▼4.15國安日 警務處的中式步操與開放日▼

