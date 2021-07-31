中式步操｜海關青年訓練營　今以中式步操舉行結業會操

《港區國安法》實施逾一年，駐港解放軍人員今年2月在黃竹坑香港警察學院，向本港五個紀律部隊提供中式步操儀仗培訓，除了消防處和懲教署表明會轉用中式步操外，海關今（31日）舉行的「青年領袖團暑期訓練營」結業會操，亦以中式步操進行，共有57名青少年完成訓練。



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海關周一（26日）至周五（30日）舉行「青年領袖團暑期訓練營」，學員除了接受各項紀律、體能、步操及領導才能的訓練，亦透過參觀和講座認識海關的工作範疇和負責執行的法例，音樂人趙增熹、「星之子」陳易希和裁判官杜浩成亦有出席分享其所長。

訓練營在海關學院舉行結業會操，共有57名青少年完成訓練，成為批「海關青年領袖團」成員，結業會操以中式步操進行，由「Customs YES」管理委員會理事長關治平檢閱，並在結業典禮頒發「最佳表現學員獎」。

海關於今年推出「Customs YES」計劃，讓12至24歲青少年參加，至今已招募約860名個人會員及20名團體會員，「海關青年領袖團」是計劃下成立的全新青少年制服隊伍，期望透過紀律培訓、恆常訓練和各種教育導向活動，協助團員提升自信心。