中秋節｜乳癌基金會探深水埗基層婦女送月餅　慶佳節不忘關注乳健

中秋佳節將至，乳癌基金會日前跟明愛鄭承峰長者社區中心（深水埗）及一眾藝人，為深水埗基層婦女送禮應節。香港每日平均有12名女士確診乳癌，較二十年前激增三倍，因此，乳癌基金會主席霍何綺華在探訪送禮期間，也不忘提醒女士關注乳健問題。



乳癌基金會9月15日跟明愛鄭承峰長者社區中心（深水埗）合辦「粉紅天使大行動 中秋愛心送溫暖」，為深水埗婦女送上中秋節窩心的祝福。他們當日探訪近20戶深水埗低收入家庭，送上日用品福袋和應節月餅。

每日平均12名女性確診乳癌 較二十年前升3倍

據2018年最新數字顯示，本港每日平均有12位女士確診乳癌，較二十多年前增加三倍。義工團隊特意將「及早發現，治療關鍵」訊息傳達至各住戶，希望女士們定期接受乳健檢查。出席活動的香港乳癌基金會主席霍何綺華表示，一直希望提高婦女對乳癌的關注，是次探訪除了向婦女送上溫暖，亦期望她們更了解乳健的重要性。

乳癌篩查先導計劃減社區威脅 提高公眾乳健認知

政府本月9月推出乳癌篩查先導計劃，基金會表示歡迎，認為措施有助及早發現未有病徵出現的乳癌，除減低乳癌社區威脅，亦可提高公眾對乳健認知。另一方面，基金會亦為本地基層婦女提供免費或資助乳健檢查，以及提供患者支援服務及乳健教育，又稱將繼續致力於對抗乳癌的工作，期望社會大眾與基金會攜手出一分力。