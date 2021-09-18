乳癌高危女性或達15萬　乳癌基金會冀更多私營醫療機構參與篩查

乳癌篩查先導計劃將於本月6日正式展開，為期兩年，為合資格婦女進行乳癌篩查。香港乳癌基金會創會人張淑儀今日（18日）表示，乳癌是女性最常見癌症，估計單純以運動不足作為乳癌篩查風險因素，就最少有75萬人入圍；而最高危的25%女士，亦有超過15萬人。

她期望港府推出的先導計劃之後，會透過公私營合作方式，鼓勵更多非政府組織及私營醫療機構參與，提供足夠合資格的篩查服務予市民。



張淑儀今日在港台《香港家書》中指出，按香港癌症資料庫最新數字計算，每日就有12個人確診乳癌；而每14名女士之中，就有一人患上入侵性乳癌。國際上自80年代開始，都有乳癌篩查項目，至少有34個國家及地區都有推行，包括英國、加拿大免費推行；新加坡、韓國等，亦有政府資助的乳癌篩檢。

她解釋，大批國家及地區推行乳癌篩檢原因，是乳癌發病率高，加上早期醫學研究已證實定期乳癌篩檢，可找出摸不到的乳癌，將發現癌症的期數提早，從而減低死亡率。她以乳癌基金會提供的乳癌篩查服務為例，每1,000名沒有症狀的女士，接受定期乳房X光檢查，就找出7人患乳癌，與國際數字相約。

香港乳癌基金會創會人張淑儀。（資料圖片／盧翊銘攝）

張淑儀又引述台灣研究指，全台灣的適齡女性可接受兩年一次的乳房Ｘ光檢查，而150萬名女士則接受定期普查，可將第二期以上的乳癌減低三成，死亡率減低四成。

高危婦女可考慮每兩年接受乳房X光造影檢查

港府推行的乳癌篩查先導計劃，採用了風險為本的方式進行。44至69歲的女士，就算沒有家族史，如果有個人乳癌風險因素，如肥胖、缺乏運動、11歲之前來初經、從未生育或30歲後生第一胎等都屬高危一族。這些女士，可以考慮每兩年做一次乳房X光造影檢查。

另外，婦女亦可用香港大學開發的乳癌風險評估工具，計算自己的乳癌風險。如果屬最高危的25%即屬合資格，可參加衞生署轄下三間婦女健康中心，由政府資助的乳房X光造影檢查。

她指，據衞生署統計，超過一半成年人運動不足，若單純以運動不足為乳癌風險因素，就最少有75萬人入圍；加入其他風險因素，最高危的25%女士，都有超過15萬人。