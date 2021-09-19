職工盟成立31年　定位民主工運陣營　捍衛勞權曾推動貨櫃碼頭工潮

繼教協、「石牆花」等組織解散後，職工盟今日（19日）亦宣告啟動解散程序，預計於下月3日召開特別會員大會表決。回顧職工盟逾30年歷史，由劉千石、司徒華等人創立，定位為「自主及民主」的工運陣營，有逾80個屬會，多年來積極推動工運，包括2007年紥鐵工運、歷時40日的2013年貨櫃碼頭工潮。



在前年反修例風波中，職工盟曾呼籲市民參與罷工聲援，隨後連接遭到親建制傳媒炮轟，主席黃迺元今日確認，啟動解散程序，一度感觸說：「對不住香港人，職工盟撐不到落去。」



劉千石、司徒華創立 有逾80屬會

職工盟於1990年創立，首屆執行委員會由劉千石任主席，教協時任會長司徒華任秘書長，香港郵政局員工會蕭賢英任司庫。定位為「自主及民主」的工運陣營，成立綱領包括團結、尊嚴、公義及民主。成立31年，有逾80個屬會，來自各行各業，包括物業管理、清潔、運輸、航空、家居及個人服務、飲食品、建築、零售業等。

工盟另於1994年成立專業培訓中心，並註冊為非牟利教育機構；旗下亦有兩間公司，分別是教育基金、回收助人中心，主要與勞工教育、再培訓工作有關。

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推動工運 貨櫃碼頭工潮歷時40日

成立多年來，職工盟推動過多場工運，其中在2007年發動的紥鐵工運，爭取加薪、合理工時。期間發起過遊行、靜坐一連串示威行動，與資方拉据36日，終成功爭取將工人日薪加至800元，每天工作8小時，亦促成了往後的「每年一檢」，工人與紮鐵商會每年檢視情況，調整工資。

職工盟亦曾推動2013年貨櫃碼頭工潮，涉及5間外判商的工人，披露業內工作辛酸，引起社會極大迴響，亦獲學生組織、社運人士聲援，工業行動長達40日。勞工處介入斡旋，以9.8%的加薪幅度達成共識。此外，2018年海麗邨清潔工罷工行動，維期10日，成功為30名外判清潔工，爭取應有的遣散費。

反修例曾發起罷工 連接遭親中傳媒炮轟

2019年反修例風波中，職工盟曾呼籲市民參與罷工聱援，隨後連接遭到親建制傳媒炮轟，至於前主席吳敏兒、秘書長李卓人，分別因參與民主派初選案及六四集會非法集結案等，被扣押或定罪入獄。近月，《大公報》及《文匯報》持續針對職工盟作大篇幅報道，指控其在反修例發起罷工演變「暴亂」，又質疑職工盟勾結外國勢力，本月初再引述消息，指警方正循國家安全方向全面調查。

2019年6月14日，香港正值反對《逃犯條例》修訂的浪濤中，職工盟召開記者會，呼籲全港市民6月17日「罷工、罷市、罷課」，到金鐘參與由民陣發起的反修例集會。（黃寶瑩攝）

主席：職工盟撐不到落去

職工盟自上周起，傳出解散消息，總幹事蒙兆達表明已經離港，並辭去總幹事職務。職工盟今日召開記者會，主席黃迺元透露，成員間相繼收到消息，如繼續營運下去，將面對人身安全威脅，一度感觸表示，「對不住香港人，職工盟撐不到落去」，確認啟動解散程序，下月3日將召開會員大會表決。