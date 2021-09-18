羅致光︰職工盟並非工會不便評論　關注解散對受培訓人士影響

本港新冠疫情緩和，失業率進一步回落，6月至8月失業及就業不足統計顯示，失業率再跌0.3個百分點至4.7%。勞工及褔利局長羅致光今日（18日）預料，今年第四季失業率很大機會低過4%；只要疫情保持受控情況，明年年底更料可接近3%水平。不過他認為，失業率跌幅會放緩，因現時「錯配」情況明顯，「有工無人做，有人無工做」。因此勞褔局會加強再培訓工作。

對於職工盟即將解散，羅致光表示，本月10日知道有關職工盟消息後，已接觸對方，但職工盟並非工會，不方便評論。由於職工盟有為再培訓局提供課程，關注對受培訓人士的影響。



▼疫情下經濟重創，勞工處招聘會人頭湧湧▼



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羅致光今日在商台節目《政經星期六》指，現時「錯配」情況明顯，舉例指勞工處舉辦的招聘會「有嘅工作比去睇人多」。他又表示，創科及安老行業「錯配」情況特別明顯，後者更有接近20%空缺率，故再培訓工作仍要加強。至於年青人失業率方面，由於大部份年青人都是6至8月進入勞動市場，故失業率有變化，認為目前情況並不是太差。

本港最近重現「移民潮」，對問到對勞動市場影響，羅致光認為影響明顯，有人才外流現象出現，加上流入包括單程證等，因疫情關係大幅下降，故由以往淨流入變成淨流出。他又指，本地勞工市場每年約10萬人退休，新進入只得5萬人，因此勞福局會關注如何吸引人才來港。

勞工及褔利局長羅致光。（資料圖片）

港府曾接觸職工盟 由對方自行公布是否解散

對於有報道指職工盟啟動解散程序，羅回應稱，職工盟本身並非工會，惟提供大量再培訓服務，如解散肯定會影響僱員再培訓工作。目前當局正預備循三方面應對，包括如在短期內完成課程就盡快完成；如未能在短期內完成，由其他再培訓單位接手；如有課程需整個終止，會重新由其他機構提供。他又指，當局有接觸職工盟，至於是否解散待自行正式公布。

羅致光稱，政府有責任確保不同團體遵守國安法，如果職工會註冊局收到投訴，需要向工會索取資料了解，「如果收到信件嘅工會唔需要太過自我保護，你有話就講，有資料就提供」。他強調工會須提供客觀資料，並不是單單回覆沒有犯國安法，「要話做咗個啲嘢，點樣無犯先至有用」。