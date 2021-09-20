筲箕灣明華大廈200伙暫租住屋　周四接受申請　月租最平1440元

於60年代落成的筲箕灣明華大廈，第三期重建計劃將於2028年開始，房協將當中約200個空置單位翻新，改作過渡性房屋用途，首批先推出約100個單位。輪候公屋3年或以上的2至4人家庭，可於9月23日起申請，每月的暫准居住證費用介乎1,440元至3,300元。



筲箕灣明華大廈第三期重建計劃將於2028年開始，（資料圖片）

筲箕灣明華大廈A至E座屬於第三期重建計劃，目前已停止進行單位編配。當中約200個單位將會翻新作「暫租住屋」，首批推出100伙，料隨著陸續有家庭遷出，將會騰空更多單位用作「暫租住屋」。

明華大廈「暫租住屋」供輪候公屋3年或以上的2至4人家庭申請，即其公屋申請登記日期為2018年10月7日或之前。「暫租住屋」分為2至3人單位及4人單位，當中2至3人單位面積介乎16至29平方米、即172至312平方呎，每月暫准居住證費用介乎1,440元至2,700元；而4人單位面積介乎32至45平方米、即344至484平方呎，每月暫准居住證費用介乎2,100元至3,300元。

申請期由9月23日起至10月6日，房協將於10月下旬進行電腦抽籤，以決定申請人的優先次序，再根據合資格申請人的號碼及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。首批成功申請家庭料可於今年第四季入伙。