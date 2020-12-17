房協預留真善美村單位推暫租住屋　輪候公屋3年可申請　明年入住

房協出租屋邨真善美村於1965年落成，政府早前宣布重建，並將其中一幅啟德用地撥作興建真善美村的安置屋邨。由於安置屋邨料於2025/26年度落成，而房協早前亦暫停將空置單位作編配用途。為善用房屋資源，房協決定推出「暫租住屋計劃」，將真善美村空置單位改作過渡性房屋用途，讓輪候公屋3年或以上的3至5人家庭申請入住。房協指，現時最少有20個單位可租出，料可於明年2月開放申請，最快明年第二季入住。

房協總監（物業管理）潘源舫介紹真善美村暫租住屋項目。（羅君豪攝）

真善美村共有1027個單位，現時有約20個單位因自然流失而空置，而因應重建計劃，房協於10月起暫停將單位交予房委會作編配用途。由於啟德安置屋邨將於2025/26年度落成，最快2026/27年度開才開始清拆真善美村，意味著有關單位將空置近5年。

月租介乎1500至2400元

為善用房屋資源，房協推出暫租住屋計劃，輪候公屋3年或以上的3人至5人家庭可申請入住，他們可以居住至獲編配公屋為止，月租介乎1500元至2400元。現時空置的20個單位面積介乎26至44平方米，分布於真善美村三棟大廈，分別可供3人家庭及4至5人家庭入住。房協估計每個單位約以6至8萬元翻新，包括為天花、牆壁等塗上油漆，並會配置基本設備。申請期將於明年2月開始，於明年第二季入伙，房協會以抽籤方式決定。

房協總監（物業管理）潘源舫指，連同真善美村，現時房協有3個重建屋邨推出暫租住屋計劃，包括觀塘花園大廈及漁光村，共有約300多個單位，當中漁光村的200多個單位接獲1399個申請。他指，房協有意於其他重建屋邨推出暫租住屋計劃，料下個項目或為明華大廈。