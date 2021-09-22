新冠肺炎｜今增一宗輸入　再有菲傭抵港確診　在菲已打兩針復必泰

衞生防護中心今日（22日）公布一宗輸入個案，55歲無病徵外傭，9月20日由菲律賓抵港即確診，她於菲律賓已接種兩劑復必泰疫苗，化驗證實帶有L452R變種病毒，另外，今日初步確診少於5宗。



本港今日新增一宗菲律賓輸入確診個案。（資料圖片／羅國輝攝）

衞生防護中心今日公布，正調查一宗新冠肺炎確診個案，患者為一名55歲外傭（個案編號：12173），她於9月20日由菲律賓抵港，乘坐5J272航班，並無病徵，抵港後在機場接受檢測呈陽性結果，帶有L452R變種病毒。衞生署資料顯示，患者曾在6月22日及7月13日，在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗。

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半山駿豪閣等6處人士明日需再強檢

另外，中心提醒，半山區干德道52號駿豪閣、大圍美田路63號壹號雲頂第6座、大嶼山大地塘74號、土瓜灣浙江街22號同順興大廈、半山區地利根德里12號譽皇居及半山區列堤頓道7號的相關指明人士，須於明日(23日)遵從強制檢測公告再次進行檢測。

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截至9月22日零時零分，本港個案累計12168宗，過去14天累計報告37宗個案，全屬輸入個案。