新冠肺炎｜兩中學申全校全日面授　屯門可藝9.27率先上足8小時課

教育局日前因應專家意見，降低恢復全日面授課門檻，未成年學生打一針便計入接種率，教育局長楊潤雄昨日（20日）透露，有兩間學校已率先申請全日復課。據知，屯門嗇色園主辦可藝中學，將於下周一（27日）恢復全校全日面授，是本學年首間全校全日面授的中學。

另外，北角中華基督教會桂華山中學則擬申請10月4日恢復全校面授，校長黃仲良解釋，該校本周已達接種率要求，但校方希望作更周詳安排，同時予學生時間調整心理狀態，故選定10月4日才恢復全校全日面授，希望復課時課外活動、如團契可同步恢復，兼顧學生學業之外需要：「太急怕太大壓力，唔遲都遲咗年半。」



嗇色園主辦可藝中學今日（21日）向全校學生發通告，稱已向教育局申請9月27日起全校回復全日面授。（資料圖片）

恢復全日面授後 屯門可藝初中生在校午膳

據知，嗇色園主辦可藝中學今日（21日）向全校學生發通告，指該校師生接種率已達教育局要求，校方已向教局申請9月27日起全校回復全日面授，即下周一起將按全日課的面授時間表授課，由上午8時半至下午4時10分；初中生會在校午膳。

校方籲家長每天上課前為子女量體溫

校方提醒，家長在每天上課前要為子女量度體溫，並在手冊內填寫體溫記錄，簽署後由學生帶回學校；萬一確診新冠肺炎或被學生被衞生署界定為「密切接觸者」，須即時通知學校。

北角中華基督教會桂華山中學。(（料圖片）

北角桂華山中學擬10.4恢復全校全日面授

至於另一間已申請全校恢復全日面授課的則是北角中華基督教會桂華山中學。校方透露已向教育局申請，擬於10月4日全校復課。

校長期望全日面授可讓學生學業進度及社交生活早日如常

校長黃仲良說，學校本周已達師生接種的全校復課要求，只是考慮到師生已一年半未有全日面授，希望有更多時間作準備，故選在10月4日才全校全日面授，他透露已獲教育局批准，將於中秋假期後出通告正式宣布，期望全日面授下學生的學業進度及社交生活早日如常：「網課真係唔容易，老師付出同收獲唔成比例。」

他解釋，該校約六成是非華語學生，加上按慣例全校師生都會留校午膳，希望預留更多時間供校方及飯商準備：「飯商、小食部都要時間預備餐單同食物。」老師會在全校全日面授前以「陽光電話」致電家長，了解學生的情緒及學習情況；課外活動將同步恢復，學校輔導組、團契及社工將籌備活動，協助學生適應：「中一、二同學其實未好適應全日上課節奏，希望全日復課嘅同時可以關心埋同學嘅適應情況。」

預計今個星期尾出通告，畀一星期老師、同學做心理準備，因2020年3月停課以嚟，有年半時間無全日全校咁上，都有新老師係未上過全日堂嘅，太急怕太大壓力，唔遲都遲咗年半。 中華基督教會桂華山中學校長黃仲良

午膳安排方面，黃仲良稱，疫情前學生可自選在課室或地下「大飯堂」用膳，但疫情下校方將要求學生分組，每間課室午膳時座位須相隔不少於1.5米距離，每課室只可容納三分二的學生，餘下三分一須到「大飯堂」位置，全部單向座位吃飯，屆時工友會負責為自備飯盒的同學預熱飯盒，再分批領取，而課室及飯堂位置均會安排老師當值，提醒同學進食時不可交談、不可分享食物。而午膳後學生則可戴著口罩活動。