中秋節追月｜黃大仙祠花燈會打蛇餅早截龍　兩度撲空市民：人太多

黃大仙祠本月18日起一連7天舉行「一百周年紀慶花燈廟會」，今晚中秋節「追月夜」大批市民湧至參觀，廟方在晚上7時半公告，由於人流眾多，提早一小時截龍，呼籲向隅者明晚請早。

《香港01》記者於晚上8時許到場，門外不斷有大批市民撲空，面露失望表情。有市民專程由灣仔到場，認為主辦單位應提早通知；亦有來港讀書的內地生表示可惜，「唯有明年再來」，但她認為本港活動較多，中秋節氣氛熱鬧；另有市民連續兩晚吃閉門羮，但明晚會再接再勵到場，碰碰運氣。



工作人員截龍後呼籲：唔需要喺度等候，唔會入得喇

黃大仙祠「一百周年紀慶花燈廟會」結合中秋花燈晚會和「嘉年華」式的廟會，包括大型花燈及猜燈謎活動、文娛表演及攤位遊戲等，由於免費進場，吸引大批市民參觀。昨日的中秋節正日及今日的追月夜，大批遊人到場應節，廟方提早截龍，今晚原訂晚上9時關門，則因門外大打蛇餅，需提早於晚上7時半截龍，工作人員在入口重複呼籲「唔需要喺度等候，唔會入得喇」，又安撫市民明天請早。現場有警員維持秩序，又一度圍封橙帶，勸喻市民離開。

黃大仙祠「一百周年紀慶花燈廟會」連日吸引大批市民湧至參觀，廟方今晚7時半提早截龍，但其時仍有不少人在等候。(李澤彤攝)

林生與家人專程從觀塘到場，豈料排隊逾20分鐘後，獲告知未能入場，略顯失望，「應該早點話畀大家知，唔使乾等嘛。」他表示，由於今日放假，希望與家人共渡節日，唯有轉場前往尖沙嘴慶祝。

林生認為廟方可提早通知排隊人士有關截龍的安排。(李澤彤攝)

泰裔港人盛裝打扮連續兩天吃閉門羮

來自昆明的港大研究生景小姐，來港讀書數個月，獲朋友介紹到場參觀。不過，由於人流眾多，她與友人同摸門釘，只能在廟外祈願。她指感到可惜，唯有留待明年再參加盛會。景小姐指，內地慶祝中秋方式與港人類似，同樣會相聚吃飯，亦有綵燈會，但多數是家人聚會，相反本港中秋慶祝活動則較多，亦較熱鬧。

來港廿多年的泰裔港人林小姐及余小姐，專程盛裝打扮，打算進內參拜及與花燈拍照留念，惟連續兩天吃閉門羮，「太多人無辦法啦。」她們明天將會再提早到場，亦會身穿泰國服飾，期望可以進內參觀。

余小姐與友人專程盛裝打扮，打算進內參拜及與花燈拍照留念，惟連續兩天吃閉門羮。(李澤彤攝)

孫生及孫太從灣仔跨區而來，但朱望而回。(李澤彤攝)

孫生及孫太則從灣仔跨區而來，他們指，原以為手持贈券可以進場，到達時方發現是禮品換領券，認為大會可安排更妥當，免遊人失望。

中秋追月夜，尖沙咀海傍市民應節盛況

