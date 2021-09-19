黃大仙祠中秋廟會免費入場廁所卻要收費　網民：可用消費券去廁所

嗇色園黃大仙祠昨日（18日）起舉行百周年花燈廟會活動，免費開放巿民入場，不過有網民入場後「錯重點」在網上留言關注祠內公廁收費問題，引起熱議，有人指在泰國、歐洲亦有實行公廁收費，若乾淨企理便寧願付錢，但亦有人揶揄與內地公廁收費模式接軌，甚至半開玩笑稱「可以用消費券嚟去廁所。」



廟會設有多項表演及攤位遊戲

嗇色園黃大仙祠由昨日起至下周五（24日）舉行百周年紀慶花燈廟會，該活動結合中秋花燈晚會和「嘉年華」式的廟會，包括大型花燈及猜燈謎活動、「潮拜大仙祠．香港百年微縮模型展」、糅合傳統與現代技藝的文娛表演及攤位遊戲，以及天文觀星賞月及環保工作坊等。花燈設計以中秋節及中華傳統文化產物為主，在中秋疫情期間唯一一個大型中秋廟會活動。

由於免費入場，昨晚（18日）已吸引大批巿民入場參觀及拍照，擠得水洩不通，不過有人在facebook群組中發帖，對黃大仙祠公廁突然需要收費感到詫異。現場圖片所見，公廁門前設有數道鐵閘，通告上列明成人如廁需要收費2元正，一米以下的兒童則獲轄免，巿民可透過支付寶或八達通付費。

該帖文一出後，引發大量網民熱議，有巿民指泰國及歐洲部分國家的廁所均要收費，加上上址屬私人祠廟，並非屬於食環署轄下公眾公廁，只要乾淨衞生便沒有什麼大不了，但亦有網民指做法與內地公廁收費模式接軌，亦有人笑言「可以用消費券嚟去廁所」、「經過加持開運洗手間，已經收得平」，部分留言令人忍俊不禁。

黃大仙區議員譚香文對黃大仙祠免費入場但公廁收費的措施感到詫異，直言「咁搞笑？」，她指若不想在祠內收費如廁，最近的地方便要數到距離祠外450米的黃大仙中心北館商場的廁所，她估計有關措施或與嗇色園前年起斥資翻新公廁或限制人流有關。

香港01正向嗇色園查詢事件。

網民留言：

「人臉識別攞幾格廁紙至正呀！」

「經過加持開運的洗手間，已經收得平」

「70-80 年代，中環拱北行，中環大會堂，toilet廁格都要俾錢」

「泰國都有收費洗手間」

「可以用消費券嚟去廁所」

「如果私人地方，又要打理，收費都正常既」

「收錢唔緊要，最緊要環境潔淨」

「好似返咗大陸咁」

「如果收費可以令廁所更乾淨，我寧願比錢」

「係咪五星級廁所先」

「點解要免費比人用？」

