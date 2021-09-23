日駐港總領事︰日本遊重開未有期　日領館辦秋祭助港人解「鄉愁」

東京奧運上月閉幕，再掀日本熱潮，惟香港與日本仍未通關，港人遊日仍無期。日本駐香港總領事館在港舉行「日本秋祭in香港」，一解港人「思鄉」情愁，秋祭將有7大類活動，如清酒、劍球等工作坊、電影展及網上旅行團等。

日本國駐香港總領事岡田健一表示，該國政府正研究如何重開日本旅遊，或要求提供疫苗證明，但未有落實日期及具體操作。他建議港人在日本重開後，可到人口較少的縣市，例如日本東北地區，減低感染機會。



日本國駐香港總領事岡田健一表示，正在研究如何重開日本旅遊，或要求提供疫苗證明。（鍾妍攝）

回應日本何時開關 岡田健一︰可能還需要多一點時間

岡田健一剛到港履新，他指，疫情前香港每年有逾220萬人次到訪日本，惟要恢復往來「可能還需要多一點時間」，指日本正研究重開的方式，包括研究要求旅客提供疫苗證明，但未有落實時間。他說，期望日本重新開放旅遊後，港人可考慮到訪人口較少的縣市，感染新冠病毒風險會較低。他提到日本東北地區在311地震後正在復興，希望港人屆時可安心到訪。

在未能前往日本期間，日本駐港領事館舉辦秋祭活動，提供逾百項節目讓港人解「思鄉」之愁。岡本健一指，現有超過1,400間日本企業在港發展，受惠於香港高效率及公平公正的商業環境。被問到在《港區國安法》會否對營商有影響，他期望，香港能維持現時有效率及公平的情況。

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香港藝術中心辦大林宣彥電影展

今年為第六屆日本秋祭活動，將在10月至11月舉行超過100個活動，涵蓋了藝術、運動、飲食等多個範疇，其中香港藝術中心會舉辦日本導演大林宣彥的電影展，播放9部作品，其中《電影百寶盒》是首次在港公映，導演的女兒大林千茱萸亦會以網上視象形式出席座談會。

合氣道及劍球為日本著名技藝及運動，分別會舉辦公開演武會及工作坊等與市民交流；更會有日本酒試飲、日本玩具展、沖繩網上直播旅行團等。

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