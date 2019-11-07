迪士尼下周六起推出「日本秋祭」　首名入住探索家酒店為日本人

每年一度的萬聖節剛過去，於聖誕節檔期前香港迪士尼樂園推出應旅發局將今年的「香港日本旅遊年」計劃，推出與日本國駐香港總領事館合作的「日本秋祭 in 香港魅力再發現2019」，並有來自日本德島縣的傳統舞蹈團，表演歷史悠久的德島傳統舞蹈「阿波舞」。香港迪士尼樂園酒店前堂賓客服務經理溫凱盈為成員之一，她分享與日本旅客相處之道時説，日本賓客普遍比較少主動提出他們的需求和喜好，故會於酒店前堂，預備日語小冊子簡介資訊，亦會有米奇老鼠寫給賓客的歡迎信，此外，日本遊客喜歡影相，分享不同「打卡」最佳位置亦為溝通的好橋樑。

迪士尼下周六起推出「日本秋祭」。（迪士尼樂園提供）

溫又説，不少日本人均愛一年一度到迪士尼遊玩，故此有部分為「老朋友」，每年都會來入住酒店，亦會特別來到慶祝他們的特別日子。同事亦會盡量記住個別長期賓客的喜好，為他們作出一些特別的安排，如加有小擺設或果盤等， 其中首位入住迪士尼探索家酒店的賓客同樣是來自日本的遊客，他經常到訪香港迪士尼樂園和入住酒店 , 非常投入香港迪士尼的活動。

香港迪士尼觀光服務賓客服務代表陳詠芝則説，日本旅客特別喜愛到樂園欣賞劇場表演，當中例如獅子王慶典、魔海奇緣凱旋慶典，以及迪士尼飛天巡遊、迪士尼光影匯夜間巡遊等，他們分享指尤其喜愛現場表演的動感和氣氛。 認為帶來日本德島縣的傳統舞蹈團將在樂園內表演傳統「阿波舞」，相信到時會吸引日本以至 世界各地賓客前來欣賞。

香港迪士尼樂園酒店前堂賓客服務經理溫凱盈（左一）表示，日本遊客喜歡影相，分享不同「打卡」最佳位置亦為溝通的好橋樑。（迪士尼樂園提供） 此外，日本旅客熱愛拍照，尤其鍾情於米奇與好友、迪士尼小熊Duffy與好友系列，於樂園的與迪士尼朋友見面的時刻，他們不時會與迪士尼朋友有更親密的接觸，與他們影相、互動、擁抱、取簽名等，更會設計與迪士尼朋友或巡遊服飾一樣的裝扮，部分為自製服飾，十分投入。另外，陳又説，不少日本旅客為年票會員，不時會來最少兩日一夜行程， 部份更會來四日三夜的行程來港旅遊及進入樂園感受氣氛。 香港迪士尼於11月16日舉行「香港迪士尼樂園：日本秋祭『德島阿波舞表演』」，由11月16日至12月15日，香港迪士尼餐推出以德島縣馳名食材番薯和日本土雞「阿波尾雞」，設計出別開生面的特色主菜及小食，於樂園戶外小食亭及指定餐廳供應，響應有關節日。