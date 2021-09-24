47歲機組人員疑染疫　曾返回東涌居所　專家：豁免檢疫造成漏洞

衞生防護中心昨天（23日）公布，接到澳洲衞生當局通報，一名47歲男子在當地檢測到對新冠病毒呈陽性反應，但因為這名男子是貨機機組人員，已經乘坐飛機回港，並返回東涌映灣園的住所。

呼吸系統科專科醫生梁子超今日(24日)指戍，這個案再次反映豁免檢疫會造成漏洞，建議政府要求機組人員檢疫最少14天，才准許他們進入社區。機組人員屬於高危群組，如已經接種疫苗超過6個月，他建議應研究安排他們打第三針作加強劑。至於這宗個案對於香港的風險，他認為現時難以掌握個案具傳染性的日期，如病人傳染到家人，便有可能透過家人將病毒帶入社區。

另外，根據政府網站，機組人員雖可豁免檢疫，但亦需在指定檢疫酒店隔離一定天數，記者正向運房局查詢為何他未有在指定酒店隔離。



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涉事的47歲男子居於東涌健東路1號映灣園悅濤軒3期11座，他是一名貨機機組人員，於9月上旬及中旬多次往返香港及澳洲。在9月20日，他乘HX2017航班由香港前往澳洲，並經航班HX2018於9月22日返抵香港，同日在機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陰性，其後返回上述位於東涌的居所。衞生防護中心昨天（23日）接獲澳洲衞生當局通報，病人9月20日於澳洲抽取的樣本測試結果呈陽性。中心已安排病人入院，再採樣化驗。

根據政府網站，進入社區的本地機組人員，須先在指定檢疫酒店自我隔離，而隔離的天數則根據他們的疫苗接種紀錄和抵港前曾逗留地區的風險而釐定。不過，這名男子在22日抵港，其後已返回住所，未有在指定酒店隔離，原因未明。記者正向運輸及房屋局、香港航空查詢。

梁子超認為，這個案再次反映豁免檢疫會造成漏洞，建議政府要求機組人員檢疫最少14天，才准許他們進入社區。（資料圖片）

梁子超指出，這名患者接受了多次檢測，但只「間歇性」驗出陽性，有可能是因其在4月接種了兩劑復必泰疫苗，疫苗令他排放病毒的時間較短，病毒量亦可能較低，故較難檢測出來。至於感染源頭，他相信是在澳洲機場接觸到當地人員而「中招」，澳洲疫情亦屬嚴峻。他稱，目前需研究他入院後有無陽性結果，又會否驗到N蛋白陽性，如N蛋白陽性，反映他曾經感染，出現抗體。

梁子超直言，這個案再次反映豁免檢疫會造成漏洞，建議政府要求機組人員檢疫最少14天，才准許他們進入社區，提倡航空公司安排機組人員集中工作一段日子，其後便可放假，完成檢疫後才回家與家人團聚。他並稱，機組人員屬於高危群組，如已經接種疫苗超過6個月，應研究安排他們打第三針作加強劑。

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梁子超指，這名患者無病徵，多次檢測亦屬陰性，難以得知其真正具傳染性的日期，如病人傳染到家人，便有可能透過家人將病毒帶入社區，但暫時相信他對香港帶來的風險不高，因為疫苗有可能令到他帶病毒的日數減少。