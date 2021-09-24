新冠肺炎｜增7宗輸入　47歲港航機組人員入院後檢測呈陰性

衞生防護中心今日(24日)公佈7宗輸入個案，患者包括2名菲律賓抵港外傭，4名由印度抵港船員，貨船名稱為ALIYAH PERMATA，以及一人由加納來港，全部人無病徵，三人帶有L452R變種病毒，2名外傭在菲律賓曾接種兩劑科興疫苗。今日初步確診個案少於5宗。

中心昨日接獲澳洲衞生當局通報，一名居於東涌映灣園悅濤軒3期11座的47歲港航男機組人員，於9月20日經航班HX2017由香港前往澳洲，並經航班HX2018於9月22日返香港，他於9月20日於澳洲抽取的樣本測試結果呈陽性，沒有病徵，已送院治理，入院後首次抽取的樣本結果呈陰性，院方會作進一步跟進化驗。



衞生防護中心今日公布，正調查七宗新冠肺炎確診個案，其中兩名患者分別是38歲及24歲外傭（個案編號：12176及12177），兩人9月22日由菲律賓抵港，乘坐ＣX906航班，並無病徵，抵港後在機場接受檢測呈陽性結果，均帶有L452R變種病毒，兩人曾在菲律賓接種科興疫苗。

本港今日新增七宗輸入個案。（資料圖片/余俊亮攝）

另一名患者為41歲男子（個案編號：12178），他於9月22日由加納抵港，乘坐QR818航班，並無病徵，抵港後在機場接受檢測呈陽性結果，帶有L452R變種病毒，今年5及6月曾在香港接種復必泰疫苗。

另4宗個案為貨船ALIYAH PERMATA的船員，9月23日抵港，24至34歲（個案編號：12179-12182），只有一人曾在印尼接種一劑科興疫苗，是否帶變種病毒仍在化驗中。

中心昨日亦接獲澳洲衞生當局通報，一名居於東涌映灣園悅濤軒3期11座的47歲男機組人員，於9月20日經航班HX2017由香港前往澳洲，並經航班HX2018於9月22日返香港，他於9月20日於澳洲抽取的樣本測試結果呈陽性，沒有病徵，已送院治理，入院後首次抽取的樣本結果呈陰性，院方會作進一步跟進化驗。

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患者於9月17日在香港曾進行檢測，結果呈陰性。他於22日返抵香港，在機場進行檢測亦呈陰性，其後返回居所進行醫學監察。他於4月曾在香港接種兩劑復必泰疫苗。為審慎起見，他於潛伏期在港居所悅濤軒3期11座昨日已納入強制檢測公告。