新冠肺炎｜增2宗輸入　初確診少於10宗　尖沙咀晉逸精品酒店強檢

衞生防護中心今日（23日）公佈2宗輸入個案，患者分別由肯尼亞、以及肯尼亞與巴基斯坦抵港，兩人均曾在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗，其中一人帶有L452R變種病毒，另一人則人病毒量太低未能檢測。今日初步確診少於10宗。

另外，一名52歲女子於9月11日乘搭航班CX255離開香港前往英國，9月13日在英國抽取樣本結果呈陽性，沒有出現病徵。她曾於內地接種兩劑科興疫苗。為審慎起見，她潛伏期在港居住的尖沙咀晉逸精品酒店會被納入強制檢測公告。



衞生防護中心今日公布，正調查兩宗新冠肺炎確診個案，首名患者為一名35歲男子（個案編號：12174），他於9月21日由肯尼亞抵港，乘坐QR818航班，並無病徵，抵港後在機場接受檢測呈陽性結果，帶有L452R變種病毒。

本港今日新增兩宗輸入個案。（資料圖片/羅國輝攝）

另一名患者為43歲男子（個案編號：12175），9月19日由巴基斯坦及肯尼亞抵港，乘坐QR818航班，並無病徵，抵港後在荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫時確診。他因病毒量太低無法檢測有否帶變種病毒。衞生防護中心資料顯示，兩名患者均曾在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。

▼9.23 長者石籬會堂打針可獲200元禮券▼



中心亦正調查一宗外地確診個案，涉及一名52歲女病人。她9月8日在香港進行檢測，結果呈陰性，其後於9月11日乘搭航班CX255離開香港前往英國。病人於9月13日在英國抽取的樣本結果呈陽性，沒有出現病徵。她曾於內地接種兩劑科興疫苗。為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住的尖沙咀晉逸精品酒店會被納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。