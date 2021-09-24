市建局重建深水埗兼善里 七旬居民：中六合彩咁開心　憂賠償少

市建局今（24日）公布深水埗區兩個重建項目，選址是「兼善里／福華街」和「昌華街／長沙灣道」，其中兼善里現址為兩排相連的舊式唐樓，屹立深水埗逾半個世紀，共有720個住宅單位，該區劏房林立，預料有2,100户受影響。

有居於兼善里已近60年的夫婦表示，大廈已老舊失修，經常漏水、石屎剝落，改善環境無門，早上得悉大廈重建後十分雀躍，「好開心囉，嘩！好似中六合彩咁啊真係！」他們希望能收到每平方呎至少1.8萬元的賠償，讓他們在同區買到與現時600平方呎類似的單位。

另有劏房戶表示，已輪候公屋6年半，今次收購消息傳出後，意味着可加快上樓步伐，擺脫劏房人生，她希望能獲安排在長沙灣一帶的公屋單位，方便兒子上課。



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夫婦70年代數萬元買入單位

居於福華街556號低層的楊氏夫婦60年代已遷入現址，單位實用面積598平方呎，至1971年才以幾萬元購入單位，及後在兼善里生兒育女，至今已近60載。楊太表示，樓上的單位被改建成套房，加上大廈已十分殘舊、失修，不時有滲水，石屎剝落等問題，「流到呢度濕曬，嗰度又濕曬，咪髹油囉」，其已年屆8旬的丈夫每半年至一年便要翻新牆壁，才能遮蓋外牆剝落的問題。

她又提到，大廈衞生環境亦非常惡劣，天井滿佈垃圾，一旦開窗便會有老鼠走入，令她們不敢開窗，盼收購後不用再行樓梯走上走落。因此她早上得悉消息後十分雀躍，「好開心囉，嘩！好似中六合彩咁啊真係」，「重建喎，唔使再成日捱呢啲咁嘅苦」，「個個都好開心，成幢、成條街個個都望收購啦」。

冀收購呎價至少1.8萬 可獲逾千萬

不過日後重建後，現時和睦的鄰里關係可能再難復見，但這對老夫婦更擔心的，是仍是未知之數的賠償方案，他們擔心拿到的賠償並不能在同區購入類似單位，希望市建局能參考收購土瓜灣等地的賠償，以至少呎價1.8萬元收購其單位。若他們願望成真，兩位老夫婦便可取得1,076萬元賠償，是當年樓價逾100倍；若其願望落空，亦希望當局能安排「樓換樓」。

雖然市建局的賠償方案有待定案，但參考深水埗區內7年樓齡單位的呎價，位於荔枝角道和醫局街、由長江集團及市建局合作發展的「丰匯」呎價16,562萬元，而座落西洋菜北街、遠東發展旗下的單幢式物業「晉嶺」呎價則為18,601元，若以有關呎價計算賠償，相信楊氏老夫婦的確可取得約1,000萬賠償。

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劏房戶居民等上樓6年半：盼可搬區內公屋

居於兼善里15號一個劏房單位的李女士形容，重建亦為其帶來喜訊。她表示，6年前遷入170平方呎的現址，租金由5,300元，增至現時的6,100元，任職「三行」的丈夫月入僅一萬多元，卻要獨力肩負家中重擔，現時的租金亦是很大負擔。

至於現時家中的環境，她表示，石屎不斷剝落，發霉問題亦嚴重，最令她憂慮的是其單位位於低層，不時有蛇蟲鼠蟻，甚至蜈蚣走入屋，有毒蜈蚣曾與兒子僅幾步之遙，形容「沖涼都膽顫心驚」，居住環境每況愈下。

她透露，遷入現時的劏房前半年已申請輪候公屋，6年半以來毫無音訊，單位被收購後，她亦擔心會否痛失家園，「唔知會唔會畀我上樓，驚係要再出去搵劏房住，我希望可以直接上樓、原區上樓」。她表示，就讀小三的兒子在長沙灣邨附近上課，希望可獲安排入住同一屋邨，方便兒子上課。