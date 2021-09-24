市建局啟動長沙灣兩項目重建　涉兼善里昌華街料逾2,100戶受影響

市建局今（24日）公布啟動深水埗區兩個重建項目，選址是長沙灣「兼善里／福華街」和「昌華街／長沙灣道」，兩個項目共涉及720個住宅單位，預料重建後可增至1,838伙，估計最快會在2028年相繼落成。其中兼善里項目共有90個街號的樓宇，樓宇狀況普遍失修，亦有不少劏房單位，估計涉2,100户及120間地舖受影響。

市建局又指，該區地積比率僅餘9%，單一考慮重建兼善里涉及高昂收購和發展成本，將令項目入不敷支，遂決定以規劃主導的市區更新策略，為整區進行整體更新、促成兼善里樓宇群重建，當中包括官地。



（梁鵬威攝）

市建局今早公布啟動的兩個長沙灣重建項目，其中一個為SSP-017 「兼善里／福華街」項目的地盤面積則為7,377平方米，項目內共有90個街號的樓宇，建於1959年，樓高9層，樓宇狀況普遍失修，亦有不少劏房單位，估計涉及2,100户及120間地舖。

另一項目則是SSP-018「昌華街／長沙灣道」，將以發展計劃形式進行。此項目地盤面積約為19,054平方米，包括位於長沙灣導的政府臨時工程倉庫用地，地盤面積為13,857平方米，將改建為一座新的政府設施綜合大樓，提供新體育館，以重置現時在另一地盤內的長沙灣體育館。兩個地盤合共可提供逾3.8萬平方米、作為政府、機構或社區設施用途的用地，是現時的33倍。

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市建局總經理（規劃及設計）關以輝表示，深水埗區內，包括兼善里等樓宇老化失修、消化安全設施不足、天台有僭建物，以及充斥大量劏房。惟他提到該區地積比率只得8.12，現僅餘下9%，亦即0.88，單一考慮重建兼善里涉及高昂收購和發展成本，將令項目入不敷支。

市建局因此在深水埗進行地區規劃研究，以規劃主導的市區更新策略，為整區進行整體更新、促成兼善里樓宇群重建。