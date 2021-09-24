iPhone 13開售｜工聯會到蘋果分店抗議　要求解釋解僱200人事件

iPhone 13今日（24日）開售，工聯會屬會「香港IT人協會」到位於銅鑼灣的希慎廣場Apple Store蘋果商店抗議「贈慶」。工會於上月11日去信蘋果公司，要求解釋解僱過百名員工，並收回對員工名譽造成影響的指控，惟至今仍未收到回覆。



工會在請願信中促請蘋果公司就事件回覆，並作合理解釋及收回對員工的指控，否則不排除就事件採取進一步行動，蘋果公司其後派出代表接收請願信。



200員工被指「損害公司利益」被離職

工聯會屬會「香港IT人協會」日前收到已遭解僱的蘋果公司員工求助，指蘋果公司去年4月至今年3月期間，分批以「欺詐」、「損害公司利益」等原因，解僱超過200名員工，部分人亦被公司勸以申請自動離職，全部員工都不獲補償。

工會繼22日（周三）召開記者會後，今日（24日）再到位於銅鑼灣的希慎廣場蘋果商店請願，要求公司就解僱員工作合理解釋。請願人士手持「譴責蘋果 無理裁員」、「收回不合理解僱理由」等標語，蘋果其後派出代表接收請願信。

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工會：不排除採取進一步行動

協會在信中指，曾於上月11日去信蘋果公司，要求公司對解僱過百名員工的行徑做出解釋，並收回對員工名譽造成影響的指控，惟至今仍未收到回覆。工會認為，蘋果公司作為世界知名企業，對員工的訴求回避，對工會的態度傲慢，行為極不負責任。

工會又指，蘋果公司不單因為經濟不景「無情裁員」，更指控員工犯錯並逃避責任，不僅對員工名譽造成損害，也令員工徬徨無助。信中提到，事件在香港乃至大中華地區已引起輿論關注，促請蘋果公司就事件回覆工會，做出合理解釋並收回對員工的指控，否則不排除就事件採取進一步行動。