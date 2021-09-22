工聯會接獲蘋果公司約80名員工求助　指遭無理解僱、不獲補償

工聯會屬會「香港IT人協會」收到約80名現職或已遭解僱的蘋果公司員工求助，指蘋果公司去年4月至今年3月期間，分批以「欺詐」、「損害公司利益」等原因，解僱超過200名員工，部分人亦被公司勸以申請自動離職，全部員工都不獲補償，工會今日（22日）召開記者會，批評蘋果無理裁員，質疑蘋果公司因為零售業績不佳而借故炒人。

有超過9年年資的前蘋果公司員工Dick指，於2018年參與醫療計劃，計劃本身大約一年一萬多元，代理回贈約5000元蘋果禮品卡，曾向公司人事部查詢，指只要不是現金且不在申報單據上即可，惟他2020年被指以違反公司指引，遭停職解僱。他指出，自己在參與計劃時公司未有條款不允許透過代理參與福利計劃，直至2019年才有相關規定，認為此舉不合理。《香港01》已經分別向蘋果公司、勞工處查詢，正等回覆。



Dick指自己2018年時通過代理參與了年費逾萬元的醫療計劃，可以用以支付日常醫療開支，或用於身體檢查，代理其後贈送約5000元蘋果禮品卡回贈。Dick指當時已向公司人事部查詢，獲回覆指若不在向公司提交單據上，且非現金則沒有問題。

然後2020年4月左右，Dick被停職調查，其後被指違反公司指引而遭解僱，惟公司指可以自動離職，但沒有解僱的具體理由、調查細節等，讓他十分不解。他說不計算代通知金，如遭到遣散涉及金額高達30萬。

Apple Store （Getty Images）

同樣被解僱的還有2018年參與健身計劃的有5年年資員工阿全，他所參加的計劃年費4000元，可獲2000元的禮券。他被解僱時同樣沒有獲告知具體原因。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪指，是次共接到超過80名員工求助，六成參與了健身計劃，三成曾參與醫療計劃。這批員工中有超過七成被指「欺詐」不獲任何離職補償，一成半被指「損害公司利益」被裁，剩下一成則被勸「申請自動離職」，所有人都未獲得任何補償。

鄧家彪指出，2019及2020年全港的零售數字下跌，質疑蘋果亦因此借故炒人。他批評，蘋果公司是借題發揮，實質是在疫情下因經濟因素裁員，要求收回不合理解僱理由，並提供合理賠償。工會會協助員工循勞資審判處途徑，向公司索償。他稱，早前曾向蘋果公司查詢事件，惟一直未獲回覆。