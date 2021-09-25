澳門新冠感染再加一　尼泊爾保安同事確診　封區出動「維生小組」

澳門當局凌晨4點20分公佈，今（25）日確診1名輸入關聯病例，為澳門第66例新冠病毒肺炎確診病例。患者為32歲男性，尼泊爾籍，於金皇冠中國大酒店任職保安，是第65例確診病例的27歲尼泊爾籍男子同事。



昨(24)日澳門出現1宗確診個案，觸發澳門進入即時預防狀態。第65例確診27歲尼泊爾籍男子的兩名同住人士凌晨核酸檢測結果呈陰性，住所附近已徹底消毒。當局還按照分區分級精準防控方案，迅速根據風險高低的程度，對十多棟大廈採取封閉和管控應對措施。由「維生小組」跟進封鎖區紅區及黃區人士的日常生活需求。



新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，今（25）日確診1名輸入關聯病例，為澳門第66例新冠病毒肺炎確診病例。患者為32歲男性，尼泊爾籍，於金皇冠中國大酒店任職保安，因該酒店隔離醫學觀察中發現1名輸入性病例而被要求接受核酸檢測，今（25）日證實陽性，該患者已安排到公共衛生臨床中心接受醫學觀察，並接受流行病學調查，詳細情況稍後公佈。

澳門政府網站貼出封區範圍。

市政署第一時間協調清潔專營公司及外判清潔加派人手，於凌晨對第65例確診病例居所周邊街道、大廈公用部份等區域進行大型清潔及消毒工作，盡力減低傳染病傳播的條件。

澳門新冠病毒感染應變協調中心(下稱應變協調中心)凌晨兩點半表示，將第65例患者居住地點在麻子街31號德利大廈，與相鄰的永開大廈、麻子街35號列為防控區，實施健康碼紅碼管制，其他措施包括就地進行核酸檢測，暫時安排1、3、5天做核酸檢測。除工作人員外，其餘人士只准進入不准外出，只能最低限度活動，例如在指定地點領取配給品；實行全封閉式管理，並根據實際情況就地隔離醫學觀察或轉移至適當地點接受集中管理醫學觀察。

市政署聯同治安警察局及社會工作局組成維生支援小組，開展住戶調查工作，了解實際居民數量及基本需要，以便供應生活物資、協助衛生局有序地分批安排圍封大廈每名居民接受病毒核酸篩查採樣。

穿著防護裝備的工作人員會記錄每戶人數、聯絡電話、長者及特殊需要人士數目等資料，同時向住戶派發圍封期間各措施工作安排之資料及緊急聯擊方式。為使登記工作更流暢，呼籲住戶及早備妥健康碼及登記所需資料，而是次收集所得資料僅用作安排居民接受病毒核酸篩查及供餐。稍後，市政署會為每名居民提供兩日份量的應急食物包，同時亦將安排主餐供應熱食飯盒，滿足居民基本需要。

此外，對防控區大廈鄰近的九棟大廈實施健康碼黃碼管制，相關區內人士的健康碼轉為黃碼，並於現場即時進行核酸檢測，首次核酸檢測24小時內完成，並視乎需要而再要求核酸檢測，在完成首次核酸檢測前，不准外出。其他限制措施包括實施離境限制，並需進行最少14天的密切健康監測及自我健康管理。