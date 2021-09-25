澳門本地現輸入相關個案　社區傳播風險極高　進入即時預防狀態

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨晚（24日）深夜公布，一名在金皇冠中國大酒店任職保安的尼泊爾籍青年確診新冠肺炎，患者為第64例輸入性病例的關連個案，澳門政府指面臨新型冠狀病毒肺炎社區傳播及爆發的風險極高，為防止新型冠狀病毒在澳門的傳播，保障市民生命及財產安全，澳門進入即時預防狀態，自9月25日零時起，所有離境人士須持48小時內核酸檢測陰性結果證明；應變協調中心呼籲如非必要勿離境。



現時回港易及來港易均適用於由澳門抵港居民及旅客，他們持陰性檢測結果便可入境香港，毋須在入境後強制檢疫，只需在19日內定期進行最多六次檢測。



澳門政府網站深夜宣佈進入即時預防狀態

患者為隔離酒店保案 與返澳確診患者有關連

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨晚深夜公布確診一宗輸入關聯病例，為澳門第65例新冠病毒肺炎確診病例，清零斷纜。

患者為尼泊爾籍27歲男子，他於隔離酒店金皇冠中國大酒店任職保安，在澳門第64例輸入性病例確診後，衛生局隨即要求該酒店的保安、清潔及相關人員進行核酸檢測，而該名患者於今（24）日經核酸檢測顯示結果為陽性而確診。

目前該患者有輕微呼吸道症狀，已即時安排到公共衛生臨床中心進一步診治，並接受流行病學調查，詳細情況稍後公佈。大批穿著防護衣的警員及衛生人員昨晚深夜到患者居住的麻子街某大廈附近展開封鎖行動，身穿全套保護衣的防疫人員進入大廈內。

第64例為一名由土耳其出發，於本月18日經新加坡抵澳的澳門居民，周四在隔離期間確診。

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所有離境人士須持48小時內核酸檢測陰性結果證明

民防行動中心按照代理行政長官批示，根據新型冠狀病毒感染應變協調中心的評估，澳門面臨新型冠狀病毒肺炎社區傳播及爆發的風險極高，為防止新型冠狀病毒在澳門的傳播，保障市民生命及財產安全，根據第11/2020號法律《民防法律制度》第八條、第九條第一款及第十一條第一款(七)項的規定，宣佈今日零時起，澳門特別行政區進入即時預防狀態。

新型冠狀病毒感染應變協調中心宣佈，自9月25日零時起，所有離境人士須持48小時內核酸檢測陰性結果證明。應變協調中心呼籲，如非必要勿離境。

此外，自9月25日零時起全澳核酸檢測站24小時運作；社會工作局委托明愛的匯應臨時收容中心將會開放，中心位於青洲東街34號青州坊大廈E1。因應疫情的變化，中心為有需要的人士提供臨時收容服務。