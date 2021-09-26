新冠疫苗｜接種計劃七個月陷「樽頸」　首針僅5900人急跌逾四成

本港疫苗接種計劃踏入七個月，接種數字裹足不前，今日（26日）只有逾5,900人接種首針疫苗，較昨日少四成。政府外展隊今日到馬鞍山一個私人屋苑為約65名居民接種復必泰疫苗，是首次有屋苑物業管理公司牽頭，集合有意接種疫苗的住客，參與外展疫苗接種服務。



疫苗接種計劃今年2月26日推行，今日踏入七個月陷入「樽頸」階段。今日只有5,924人打第一針，當中打復必泰疫苗佔4,504人、打科興疫苗則有1,420人；第二針疫苗就仍然以「萬」計，有17,722人接種，復必泰疫苗有14,128人注射、科興疫苗則使用了3,594劑。累計有66.2%的12歲或以上居民已打疫苗。

昨日共有七宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中六人已經出院，一人未經診症自行離開醫院。

馬鞍山私人屋苑65居民齊打復必泰

政府今日（26日）在東區和馬鞍山舉辦疫苗接種活動。其中約140人在香港中央圖書館參與「愛自己 愛家人 齊打針 東區長者疫苗接種日」,參加者在健康講座後可選擇在中央圖書館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，或到西灣河體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗；政府外展隊到馬鞍山一個私人屋苑為約65名居民接種復必泰疫苗，是首次有屋苑物業管理公司牽頭，集合有意接種疫苗的住客，參與外展疫苗接種服務。

公務員事務局局長聶德權呼籲市民，特別是長者在冬季流感季節前接種疫苗，並鼓勵尚未接種疫苗的家人或朋友盡快接種，「愛護自己、愛護家人，大家都要認識接種新冠疫苗的重要性和迫切性。在全球疫情仍然嚴峻和變異病毒株的威脅下，我們一定要眾志成城，全力提高接種率，基本上適合接種疫苗的人士應該去接種，即是『應打盡打』。本港提供的兩種新冠疫苗均對於減低2019冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，而且安全。」

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