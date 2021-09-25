新冠疫苗｜打首針人數增至445萬人　周五7人針後不適送院情況穩定

港府近期推出多項「谷針」措施，近日疫苗首針接種情況好轉。本港今日（25日）錄得3.9萬人接種疫苗，其中有1萬人打首針，維持昨日水平。自疫苗接種計劃開展以來，打首針人數已累計達445萬人。

昨日共有七宗由社區疫苗接種中心，或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，全部人情況穩定。



共1萬人打首針 維持昨日水平

截至今晚8時的過去24小時，共有約39,000人接種疫苗，當中接種首劑科興的有3,100人，較昨日減少約1,100人；打首針復必泰的則有6,900人，亦較昨減少168人，合共有10,000人接種首劑疫苗。

自疫苗接種計劃開展以來，打首針人數累計達445萬人。至於打第二針科興則有7,200人，注射第二劑復必泰則有21,700人。兩種疫苗在社區疫苗接種中心的接種率分別是96%及89%。

昨日共有七宗由社區疫苗接種中心，或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院的個案，全部人情況穩定。其中五人已經出院，一人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。

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