第二代美國隊長涉宣揚港獨被控煽動罪　指國安法是裝飾　像衝紅燈

外號「第二代美國隊長」的馬俊文，涉嫌在去年8月至11月，在20次公眾場合叫喊口號、接受傳媒訪問時宣揚香港獨立，因此被控煽動他人分裂國家罪，案件今日（28日）在區域法院開審。控方開案陳詞提到，馬多次呼籲公眾，特別在小學、中學、大學間討論港獨，每個月要有5天聚集呼喊口號，更曾在接受媒體訪問時形容國安法為「一個裝飾」，犯國安法猶如衝紅燈。



被控煽動他人分裂國家罪

被告馬俊文（30歲，無業），被控煽動他人分裂國家罪。控罪指，向他去年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或參與實施，旨在分裂國家、破壞國家統一的行為。不論是否使用武力或者武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。

被告馬浚文，外號「第二代美國隊長」，被控煽動他人分裂國家。（資料圖片）

重複高叫香港獨立口號

控方開案陳詞指，被告在2020年8月15日至11月22日期間，在20個場合包括商場、政總及警署外，不斷公開宣揚香港獨立，藉此煽動他人分裂國家。

被告的煽動行為涉及重複高叫和帶領市民叫喊口號，包括「香港獨立 唯一出路」、「香港人建國」、「光復香港 時代革命」、「全民勇武 武裝起義」、「民族自強 香港獨立」等口號，亦曾多次展示印有「民族自強 ONE Nation ONE Hong Kong」。

呼籲公眾準備鬥爭

他接受媒體訪問時，清楚表示其訴求為香港獨立，認為《港區國安法》只是裝飾，呼籲公眾，特別在小學、中學、大學間討論港獨，及每月要有5天聚集呼喊口號宣揚獨立意志，從而醞釀下一場時代革命的來臨。

被告亦解釋光時口號中，「光復香港」的意思是從中國奪回香港的主權；「時代革命」是一場能夠實現香港獨立的一場革命，更呼籲公眾準備鬥爭。被告也多次在Facebook及創立的Telegram頻道呼籲市民參與集會，並表明目的為宣揚獨立意志。

接受訪問指國安法是裝飾

其中被告在2020年10月17日在旺角朗豪坊外接受訪問，形容國安法為「一個裝飾」，又稱情況猶如衝紅燈，「你衝得幾次既，佢咪俾個警告你囉，再衝多幾次，你唔聽既，咁佢地帶你上警車，上番個15分鐘既遵守交通規則課程，跟住就放你走。」他亦呼籲曾參與民主派初選投票的61萬人要大力宣揚獨立意志。

稱討論港獨及叫口號不犯法

被告也曾在2020年10月23日在旺角接受訪問時，呼籲公眾不只進行偽善式的悼念，要每月聚集呼叫口號，又稱討論港獨並不犯法，叫口號亦不犯法，因為港人有言論自由。

案件編號：DCCC122/2021