遮打花園遊行舉標語海報　第二代美國隊長涉煽動意圖再被捕

昨（3日）下午，示威常客「Lunch哥」David及「第二代美國隊長」馬先生參與「和你向特首請願」活動，由遮打花園步行至禮賓府外。其間馬先生高舉一些紙張，警方以涉嫌違反「煽動意圖罪」將他拘捕。據了解，警方拘捕他的原因與紙張上的內容有關。 警方指昨日下午約1時30分，一名30歲姓馬男子在中區遮打道涉嫌作出具煽動意圖的行為，違反《刑事罪行條例》第9條被捕。他現正被扣留調查。

今次是他第五次涉違反國安法被捕。

10月28日，馬先生到中區警署外聲援前學生動源召集人鍾翰林，手持印有「民族自強 香港獨立」的紙張，並高叫「香港獨立 唯一出路」口號，涉嫌違反「煽動意圖罪」被捕。

10月21日為721事件15個月，馬先生在元朗高叫「光復香港 時代革命」及「香港獨立」等口號，涉嫌違反「煽動意圖罪」被捕。

10月15日，馬先生到金鐘太古廣場悼念梁凌杰，其間他於商場中庭亮起手機燈高唱《願榮光歸香港》及叫口號，涉嫌作出煽動或教唆他人分裂國家的行為，違反《港區國安法》被捕。

9月22日為15歲女學生陳彥霖離世一周年，馬先生在將軍澳商場曾高叫「光復香港，時代革命」及「香港獨立」等的口號，被警方以涉嫌違反分裂國家罪拘捕。