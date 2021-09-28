疫苗抽獎｜珠寶聯盟送1卡鑽石　幸運兒是愛妻號：送畀老婆開心吓

為呼籲市民接種疫苗，香港珠寶聯盟早前主辦「新冠疫苗接種大抽獎」，獎品總值一百萬，當中頭獎為價值10萬元的1卡鑽石，幸運兒今日（28日）現身頒獎禮，表示會將此份「打針獎品」贈予愛妻：「一生人未送過咁大粒鑽石畀老婆，可以令佢開心啲！」他更說與太太結婚逾20年，今次是首次送鑽石戒指給妻子。三獎得獎者則打算將翡翠令牌獎品贈予母親：「阿媽都冇乜首飾鑽石個啲，送畀佢開心吓。」



近20萬人參加抽獎

香港珠寶聯盟早前主辦「新冠疫苗接種大抽獎」，獎品包括鑽石首飾、翡翠玉器首飾、寶石首飾、鐘錶及珍珠首飾，頭獎是1卡鑽石，聯盟日前抽出700位得獎者。香港珠寶聯盟主席劉臣峰致辭時表示，今次抽獎活動有近20萬人參與，他感謝得獎者響應打針，為社會貢獻力量。

頭獎得主：一生人未送過咁大粒鑽石畀老婆

頭獎得獎主吳先生表示會借花敬佛，將戒指贈予結婚超過20年的愛妻：「一生人未送過咁大粒鑽石戒指畀老婆，可以令佢開心啲！」他指有參與其他疫苗抽獎計劃，今次是首次中獎：「今次係第一次（中獎），亦係人生之中第一次中頭獎，所以特別高興。」他透露因工作需要，早在7月中已注射復必泰疫苗，又說全家已打針，日後會鼓勵更多人打針。

26歲男中三獎稱難以置信：買六合彩都未中過

三獎得主是從事飲食業的王先生，獎品是翡翠令牌。他稱從無抽獎運，沒預料會中獎，坦言收到得獎訊息時亦不相信：「買六合彩都未中過。」他說，之後會將禮物轉送母親：「阿媽都冇乜首飾鑽石個啲，送畀佢開心吓。」他說因工作需要打針，注射復必泰後出現輕微副作用，如發燒、手腳乏力等，呼籲有長期疾病的人士，在打針前應徵詢醫生意見。

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，長者接種率仍有進步空間。（余俊亮攝）

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，只有提高疫苗接種率，才能為社區提供抗疫屏障，使經濟活動可回復正常。陳百里說，自8月17日起，本港已連續40多天無本地個案，形容基本上是「清零」，但他稱全球的變種病毒情況令人擔心，故不能鬆懈。

陳百里又說，截至前日，合資格市民的接種疫苗比率已達66.2%，當中20歲至59歲群組的接種比例已逾7成，而40至49歲群組更已超過8成。不過，他重申長者仍有進步空間，70至79歲群組的接種比例不足4成，80歲或以上更只有15%。