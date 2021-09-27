疫苗抽獎｜中西區打針抽金首批幸運兒出爐　終極抽獎可獨享八兩金

為推動疫苗接種，「吃喝玩樂開心中西區獎賞」活動籌備委員會8月推出「開心中西區疫苗齊接種齊齊有獎賞」足金大抽獎活動。首批得獎者各獲贈一兩足金，有幸運兒在今日（27日）頒贈儀式上表示心情興奮：「從來未抽到過咁大獎品。」

該疫苗加消費抽獎活動將持續至明年1月，開放予所有年滿18歲、於中西區居住或工作、已接種至少1劑疫苗人士，合資格人士只需於活動網站登記即可參與抽獎。



首兩個月的16名得獎者經已抽出，在今日的頒贈儀式各獲贈一兩足金。（黃穎津攝）

16名得獎者各獲一兩足金 幸運兒稱：從未抽到過咁大獎品

「開心中西區疫苗齊接種齊齊有獎賞」足金大抽獎活動在今年8月下旬起至明年1月期間舉行。首兩個月的16名得獎者經已抽出，在今日的頒贈儀式各獲贈一兩足金。

今年60歲的幸運兒黃先生心情相當興奮：「從來未抽到過咁大獎品。」他於今年6月接種疫苗，也有參與其他疫苗抽獎，坦言對中獎感到驚喜，會將一兩足金收藏作紀念。

明年1月抽八兩足金 中西區居住或工作及已打一針可參加

「吃喝玩樂 開心中西區獎賞」活動籌備委員會召集人兼統籌葉永成表示，在活動持續的其後四個月，每月均會抽出8位幸運兒贈送一兩足金，而在明年1月舉行的最後一次抽獎，將有1名得獎者獨得八兩足金。所有年滿18歲、於中西區居住或工作、已接種至少1劑疫苗人士只需於活動網站www.cwd-rewards.hk登記即可參與抽獎。