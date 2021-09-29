何栢良：港府豁免檢疫準則不夠透明　內地商討對接時會有擔心

行政長官林鄭月娥早前表示，中央未就通關定下具體條件，需先由兩地專家「對接」及商討細節。政務司司長李家超日前率領官員及傳染病專家到深圳開會，與內地商討疫情防控工作對接。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，今早在電台節目表示，本港對於不同國家的疫情風險評級不夠科學及未能緊貼疫情變化，豁免檢疫準則亦不夠透明，會令內地與香港商討對接時有擔心。



何栢良稱，針對到港人士檢疫要求的高中低風險指明地區名單，已有一段時間未有更新，不少國家的疫情已有很大變化，例如A組高風險地區的25個國家中，西班牙疫情已平穩，近期每100萬人口只錄得2宗新增個案。相反，新加坡及以色列疫情反彈，每100萬人口新增個案分別為260宗及500宗，卻未被列入A組高風險地區，或會出現防疫漏洞。

何栢良建議政府要按各國疫情變化經常更新「高中低風險指明地區名單」。（資料圖片）

高中低風險指明地區名單超過一個月未改動

政府對上一次更新上述名單為8月20日，已有超過一個月未有作出改動。何栢良指，雖然政府一直強調各地新增個案數目，不是判斷防疫風險評級的唯一指標，但認為政府亦需要訂立一個明確標準。他舉例可參考內地，以大數據計算各國每100萬人有多少宗確診個案，再分成6級處理的做法。

奧斯卡金像影后妮歌潔曼早前獲豁免檢疫來港拍攝，但豁免安排寬鬆惹爭議。何栢良直言，這類事件亦會令內地與香港商討對接時有擔心，建議政府日後需嚴謹處理和提高透明度，包括做好封閉管理、檢測安排要更嚴格等。他指，本港今個月已錄得逾一百宗輸入個案，顯示新冠病毒尤其在檢疫酒店有一定傳播風險。

影后妮歌潔曼早前獲豁免檢疫來港拍攝鬆惹爭議。（視覺中國）

倡ABC類食肆准堂食時間暫維持不變

政府明日起放寬D類食肆宴會人數，由180人增至最多240人，食肆員工和三分之二客人需要接種新冠疫苗。何栢良表示，本港有超過六成合資格人口，已接種疫苗，工作人口接種率達七成，相信達到使用D類場所的條件並不困難，又認為其他類別食肆堂食時間目前應該維持不變。