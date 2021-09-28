新冠肺炎｜單日增13宗確診　近一個月最多　包括摩洛哥一家五成員

本港今日（28日）新增13宗確診個案，全屬輸入個案，是8月27日錄得17宗確診個案後單日最多確診一日，亦是近月少見的「雙位數」確診。13名患者全被驗出L452R變種病毒，而初步確診個案則少於10宗。

患者包括兩名來自菲律賓外傭，亦有來自摩洛哥的一家五口，包括一名36歲女子、6歲男童、兩名8個月大男嬰確診及家庭傭工。

另外，由於卡塔爾航空的QR818航班有4名乘客確診，政府引用599H章禁止卡塔爾航空營運的客機在9月28日至10月11日期間從多哈着陸香港。



▼9.27工聯會辦地區接種活動 吸引200人參加▼



+ 10

衞生防護中心公布，截至9月28日零時零分，中心正調查13宗新增確診個案，至今本港個案累計12 210宗（包括12 209宗確診個案和一宗疑似個案）。本港在8月27日新增17宗確診個案，其後再無「雙位數」確診，故今天是近一個月以來的新高。

新增個案均為輸入個案，亦全部驗出L452R變種病毒。染疫的一家五口分別是一名36歲女子（第12207宗）、54歲女子（第12206宗）、6歲男童（第12205宗）、兩名8個月大男嬰（第12210和12215宗），其中54歲女子是這家庭的傭工。五人由摩洛哥來港，9月26日坐QR818航班抵達。五人當中，只有其中一名8個月大男嬰（第12215宗）於9月26日發病，其他人無病徵。

這個家庭中，36歲女子在3月22日及4月12日在香港接種兩劑復必泰疫苗；而54歲女子就在4月12日及5月3日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

▼9.22 首日即日籌擴至所有合資格人士▼



+ 10

第12203宗個案是一名22歲男子，無病徵，由肯尼亞來港，9月19日坐QR818航班抵達，入住油麻地紅茶館酒店，檢疫時第3天的樣本結果不確定，轉送醫院，其後確診。他在7月23日在巴基斯坦接種一劑康希諾生物的「克威莎」疫苗。

37歲意大利來港男患者在銅鑼灣高盛（亞洲）有限責任公司工作

第12204宗個案是一名37歲男子，無病徵，由意大利來港，9月26日坐QR818航班抵達，抵港時驗出陽性，他在4月24日及5月15日在香港接種兩劑復必泰疫苗。他住在銅鑼灣重士街8號雋琚，於銅鑼灣利園三期23樓高盛（亞洲）有限責任公司工作，由於他在潛伏期21天內曾留在香港，他的住所、工作地點及行蹤均在昨晚列入強制檢測公告。

灣仔尚翹峰。（資料圖片／陳永武攝）

第12208宗個案是一名39歲男子，居於尖沙咀漢口中心C座，9月10日乘搭航班EK385離開香港前往印度，於阿拉伯聯合酋長國短暫逗留後，乘搭航班EK384於9月26日返抵香港，同日出現喉嚨痛，於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性。他在5月7日及28日於香港接種兩劑復必泰疫苗。他在尖沙咀中福商業大廈地下9號鋪Royal Forex Limited工作，由於他在潛伏期21天內曾留在香港，他的住所、工作地點及行蹤均在昨晚列入強制檢測公告。

第12209宗個案是一名28歲男子，無病徵，由美國來港，9月26日坐TK083航班抵達，他在4月28日及5月19日於香港接種兩劑復必泰疫苗。第12211宗個案是一名27歲男子，無病徵，由巴基斯坦來港，9月24日坐EK384航班抵達，入住西營盤華美達海景酒店，檢疫第3天的樣本陽性。他在6月13日及7月27日於巴基斯坦接種兩劑國藥的「眾愛可維」疫苗。第12212宗個案是一名18歲男子，無病徵，從吉爾吉斯來港，9月24日坐OZ721航班抵達，入住灣仔華麗銅鑼灣酒店，檢疫第3天的樣本陽性。

▼9.22 有市民入東涌和大澳享受假日▼



+ 13

第12213宗個案和第12214宗個案都是來自菲律賓的女傭，二人分別33歲和41歲，均無病徵，亦是9月24日抵港，入住竹篙灣檢疫中心，第3天的樣本確診。33歲女子坐CX906航班來港，而41歲女子就坐5J272航班。二人同樣在菲律賓接種了兩劑科興的「克爾來福」疫苗，33歲女子在6月17日及7月15日打針，41歲女子則在6月16日及7月4日打針。

過去14天（9月14日至27日）累計報告50宗個案，全屬輸入個案。

▼9.26澳門展開第2次全民檢測▼



+ 5

昨天澳門公布一宗來自香港的確診個案，衞生防護中心今天公布該名病人居於皇后大道東258號尚翹峰第三座，為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的地點會納入強制檢測公告。中心又指，這名37歲女子在9月19日乘搭巴士經港珠澳大橋離開香港前往澳門，9月26日在澳門抽取的樣本測試結果呈陽性。病人沒有出現病徵，3月11日及4月8日於香港接種兩劑科興的「克爾來福」疫苗。她今年4月9日至7月10日期間，曾到訪阿拉伯聯合酋長國、埃及、克羅地亞及黑山。

禁卡塔爾航空多哈來港客機著陸至下月11日

此外，由於卡塔爾航空營運於9月26日由卡塔爾多哈飛抵香港的航班（QR818）有四名乘客經抵港檢測而確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止卡塔爾航空營運的客機在9月28日至10月11日期間從多哈着陸香港。