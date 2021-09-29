新冠肺炎｜今增5宗輸入多2名菲傭確診　土航伊斯坦布爾航班禁著陸

衞生防護中心今日(29日)公布5宗輸入個案，全部患者均已接種疫苗及帶有變種病毒。其中兩人是從菲律賓抵港的外傭，在竹篙灣檢疫中心確診，而今日初步確診少於5宗。

另外，由於土耳其航空營運於9月26日由伊斯坦布爾飛抵香港的航班（TK083），有一名乘客確診，以及有兩名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署禁止土耳其航空營運的客機在今日至10月12日期間從伊斯坦布爾來香港。



兩確診外傭在菲律賓接種科興疫苗

衞生防護中心今日公布宗輸入個案，至今本港個案累計12215宗。第一及第二宗個案患者35及37歲（編號：12216及12217），均是菲律賓抵港外傭，分別於9月23日及24日乘5J272航班來港，竹篙灣檢疫中心確診，兩人均在菲律賓接種了科興疫苗，帶有L452R變種病毒。

兩名菲傭於竹篙灣檢疫中心確診。（資料圖片）

另有兩名女患者分別23及24歲（編號：12218及12219），9月27日乘航班QR818由約旦抵港，兩人曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，並持有血液測試陽性報告，兩人同樣帶有L452R變種病毒。

24歲日本抵港女患者帶N501Y變種病毒

另一宗個案女患者24歲（編號：12220），9月25日乘搭CX521從日本抵港，在九龍城富豪東方酒店檢疫期間確診，帶有N501Y變種病毒，患者曾於日本接種兩劑莫德納疫苗。

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至於衞生防護中心昨日亦公布一宗外地確診懷疑復陽個案，涉及一名今年4月曾於印度確診感的22歲男子，他沒有出現病徵，入院後檢測顯示對抗體呈陽性反應，個案的流行病學調查和追蹤仍進行中。