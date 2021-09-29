區議員方浩軒涉與在囚人士交收口罩　官指未證二人有協議裁方罪脫

被扣押的無業男，涉嫌趁時任元朗區議員方浩軒作公務探訪時，把一個懲教署口罩交予對方，二人被控串謀將未經授權的物品攜離監獄。裁判官今日（29日）裁決指，案中沒有證據指兩被告在事前已達成犯罪協議，若雙方有犯罪協議，方收起口罩後再拿出望一望的行為，屬多此一舉，終裁定他罪脫；不過，裁判官則認為無業男有意著方帶走口罩，以處理其投訴，於是裁定他企圖罪成，判監8周。
吳判刑可與現在刑罰同期執行
兩名被告：方浩軒（25歲，前區議員）和吳偉豪（40歲，無業），同被控於去年6月23日，串謀或協助在未被授權下，將1個口罩連同包裝袋攜離荔枝角收押所，相關口罩由政府派發予在囚人士使用。兩人中裁判官只裁定吳企圖罪成，由於吳正因另案服刑，本案刑期的2個月將與他現服刑期同期執行。
吳在會面時將口罩交予方
控方案情指，方浩軒事發當日的進行公務探訪期間，吳偉豪突然將懲教署口罩交給他，而方收起後，會見室隨後進行例行消毒，等候消毒完成期間，懲教處人員便向方作出查問，及後拘捕兩人。
吳在警誡下承認，因疫情關係，將口罩及一張紙交予方，為投訴監獄無口罩；方自辯時則解釋，從無想過要帶走口罩，吳也沒有作出相關要求。
未有證據顯二人已達成協議
裁判官指，案中沒有證據指兩被告在事前已達成犯罪協議，若雙方已有協議，方收下口罩及放入褲袋時，犯罪協議已達成，方已可離開。不過，方在等候房間消毒期間，卻拿出口罩望一望，如雙方有犯罪協議，方這動作便屬多此一舉，此舉更有機會令他身陷囹圄，因此認為控方未能成功舉證，裁定方的罪名不成立。
吳有意圖把口罩及信件交予方
至於就吳的控罪而言，裁判官認為他明知要有懲教處批准，才可將監獄內的物品帶走，但他事發時要求與方進行1分鐘單獨會面，將口罩放在文件堆下，趁懲教人員轉身時將口罩交予方等行為，顯示他有意圖著方將口罩及信件帶離監獄，以處理他的投訴，裁定他企圖將未經授權物品攜離監獄罪成。
接納吳未循正途作投訴
辯方求情時表示，吳因擔心口罩質素及獄中的防疫問題，多次投訴無果後，才干犯案件，情有可原。裁判官接納說法，認為吳愚蠢地未循正途投訴才發生本案。
案件編號：WKCC4444/2020