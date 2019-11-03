【區議會選舉】港大生戰十八鄉中　方浩軒促查721還元朗人清白

說起元朗，今時今日會想到白衣人，想到「721」，想到「鄉黑」；「十八鄉」這個字，也在無形中令人避之則吉。一名23歲的港大畢業生，卻在此時選擇在十八鄉中的選區落戶，參加11月的區選，「自細喺度長大，我可以好自豪地講，我係一個元朗人。」方浩軒說。 自言喜歡群體生活、對不同團體易有歸屬感，元朗這個地方沒有很有名的名校，也常被揶揄「有牛」，但身在其中多年，方浩軒對元朗份外熱愛。以政治素人的身份挑戰梁福元兒子梁明堅，除了要很政治地反自動當選，他更想以區議員的身份當「搞手」凝聚居民，「住咗咁多年，我仍然相信元朗係一個安全嘅地方。」可以的話，他最希望盡快徹查721事件，還元朗人一個清白。 攝影：鄭子峰

畢業於香港大學政治與公共行政學系，但方浩軒坦言，過往沒有想過從政。受反修例風波激發，他想為社會「做返啲嘢」因而決定參選。（鄭子峰攝）

眼前的方浩軒，面上膚色黝黑但常掛着微笑，23歲的他，自出生以來大部分時間都在元朗度過。曾先後居於錦繡花園、元朗公園一帶和溱柏等等，他的中小學均在元朗就讀，形容區內自給自足、「冇咩事都唔會走出去」，也有着走入街市、耳邊總聽到打招呼聲不斷的人情味。昔日「騎牛返學」的小伙子，最初考入港大時反而有點不慣，「搭慣咗點對點嘅長途車，freshman嗰時搭巴士會唔記得撳鐘，又覺得點解港島啲人步伐咁急促，生活好似好壓迫？」

畢業於香港大學政治與公共行政學系，方浩軒坦言，過往沒有想過從政，一邊在港大的校友事務部工作，一邊修讀碩士。但與很多素人一樣，受反修例風波激發，想為社會「做返啲嘢」帶來改變，因而決定參選今屆區議會。

呢個改變，唔一定係歷史上要記載、要係成個政制嘅改變。喺一個區入面，仲有好多嘢可以做到。 方浩軒

方浩軒認為，票源沒有絕對的界線，「新一代村民真係會睇你個人為呢區做到啲咩去決定（投票）。」（鄭子峰攝）

見證元朗「大咗」 在十八鄉中不會只靠政治立場

近年政府積極在元朗區內發展，區內變遷甚多。如千色廣場的傳統鐘樓變了LED屏幕、Yoho Town的屋苑和商場規模變大、圖書館由政府合署的其中一層，搬遷至馬田路如「UFO」般的新建築物內，方浩軒笑指，元朗只是「大咗」，不變的是「仲有好多好嘢食」。而十八鄉中作為上屆才劃出來的選區，過去是會被當成大棠範圍的鄉村地帶，近年有尚悅等新式屋苑落成，人口上升因此才新增的。

「因為係新區，我做資料搜集時，其實都唔肯定居民的取向。」2015年區選中，由於沒有其他參選人，十八鄉三個選區都由城鄉居民共和協會的友好人士自動當選，而十八鄉中的現任區議員，是梁福元的兒子梁明堅。鄉事勢力在元朗盤踞多年，自然有其策略，不過方浩軒認為，票源沒有絕對的界線，「新一代村民真係會睇你個人為呢區做到啲咩去決定（投票）。」

過去數月他著力與居民打好關係和增加知名度，明白雖然反修例浪潮未止，但要取勝並不能只靠政治立場，「我唔覺得我會攞得晒支持泛民主派人士嘅票，最重要係令大家識我，知我做緊啲咩。」

「元朗有好奇妙嘅共融。」方浩軒說。（鄭子峰攝）

721事件後 村民憂被標籤白衣人

721事件令人聞元朗色變，而數月前元朗區議會否決了獨立調查的動議，令人再度質疑「鄉黑」勢力是有多大。可是，方浩軒為鄉村居民抱不平，「以前九龍、新界都有『鄉』嘅所在，點解只有新界嘅原居民常被提及？」方表示，過往村民確有「保家衛族」的態度，每有陌生人進村村民都會十分警覺，或因而讓人覺得，每條村都有幫派存在，「我都有親戚住喺村內，細細個已經會入村玩，我唔覺得每條村都係黑社會，就算最後查出嚟，全部白衣人都嚟自同一條村，都唔代表嗰條村全部人都係會打人。相反白衣人出嚟之後，好多村民都好驚被標籤。」

「元朗有好奇妙嘅共融。」方浩軒說。他指，發展到現在，新的屋苑和鄉村愈來愈近，但也可以一起相處，「係會有不良份子住喺村內，但唔代表村出面冇丫。」他認為，元朗區內確是龍蛇混雜，但大部分的白衣人至今身份未明，有些被查出是村內人，也有些明顯不是原居民，因此徹查事件十分重要。

我相信元朗仍然係一個好安全嘅地方。 方浩軒

方浩軒認為，除了為重要議題發聲，區議員還有很多要做的事。（鄭子峰攝）

區內資源可分配得更好

「區議員有個辦事處大家都知；雖然喺現行區議會下，大家可以傾、可以實行到嘅嘢唔係真係好多，但又仲有好多事可以做。」方以「不是垃圾站」舉例，指一個小舉動就可以改變整個屋苑的回收政策，認為除了為重要議題發聲，區議員能做的事還多着。

盼改善區內交通 「區議員應該睇闊啲」

「最明顯係交通問題，十八鄉中唔近大馬路又唔近西鐵站，行人路同單車徑都唔係由頭規劃，係多咗人先做小修小補。」方浩軒指，未來希望改善區內交通，亦會與其他區的地區人士協調討論。他表示，知悉有些區議員會為了便利自己選區，「夾硬」令巴士線兜遠駛經某些地點，「唔係為咗自己個區就罔顧晒隔離啲人，區議員應該睇闊啲。」除此之外，他也會關心寵物設施，並希望區的資源如學位等有更好分配，做到「原區升讀」，「成日講元天屯，元朗區包括咗元朗同天水圍，好多時元朗人要去天水圍返學，其實都有啲遠。」

多一個選擇不是重點 區議員應凝聚社區

與同學們組成「動元十八」、中秋時辦燈籠班......雖是受反修例激發參選，但對方浩軒來說，區議員更應像活動「搞手」般凝聚社區，「如果純粹為咗多一個選擇而出嚟選，其實意義唔大，反自動當選喺一個地區嚟講唔係重點。」他希望，打造一個有「家」的感覺的社區，「元朗真係一個可以冇咩事都唔使出去嘅地方，呢個係新市鎮嘅概念......唔想大家淨係當係瞓覺嘅地方，想有一個小社區，大家出完去返工返到嚟，希望都會覺得呢度真係屋企。」

這個想法看似天真，但區議員的角色，又好像本應如此。方浩軒指，近數月不少年輕素人相繼落區，他們之間不時作出討論，但強調不止於此，未來會積極與不同背景、年齡的街坊傾談，從中聽取不同需求，「出嚟選係希望大家有嘢想關心時會有方法或有人幫手去講，小至想有個單車泊位，都希望大家都會一齊去諗，自己屋企有咩想做想去改善。」

方浩軒為2019年元朗區議會十八鄉中選區參選人，同區另有參選人梁明堅及周葉銘。