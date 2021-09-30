新社聯元朗錦田建1020伙過渡房屋 料首批居民最快2023年中入伙

運輸及房屋局早前公布正推動逾1.6萬個過渡房屋單位，相信下周出爐的《施政報告》將交代過渡房屋政策。

新界社團聯會今（30日）搶先公布轄下社會服務基金，在元朗錦田的「錦田2160」過渡房屋項目，預料可提供約1,020個單位，容納2,760居民。首批單位估計在2023年中落成後入伙。



新界社團聯會社會服務基金的過渡房屋選址在元朗錦田東匯路及錦匯路交界，初步計劃興建6幢4層高住宅樓宇，將提供1,020個單位，面積介乎144至288平方呎，可供1至6人入住，當中1至2人單位佔672伙、324伙屬3至4人單位、21伙為5至6人單位，另設3伙特別設計予傷健或行動不便人士，估計合共容納2,751名居民。每個住宅單位均附設洗手間和煮食空間，另加設1幢3層高的服務大樓和1座污水處理設施。

該過渡房屋項目已獲政府相關資助計劃批出5.763億元，預料明年第二季開始動工，翌年便可竣工。首批居民最快2023年中入伙，第二批最遲2024年中入伙，營運時間將不少於5年。

申請者需輪候公屋最少3年並居於不適切居所

合資格申請人士包括，有明確過渡性房屋需要、輪候公屋最少3年、現正居於不適切居所；或低收入及急需社區支援的住戶。另外，申請人亦需是已申請綜援，或月入符合申請公屋每月入息及淨值限額。

翻查資料，此計劃位於錦田的土地，由恒基兆業地產借出，鄰近港鐵錦上路站及錦匯路，地皮面積約17.9萬方呎，上月初已向城規會提出申請。