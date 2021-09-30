前眾志成員營運公司涉出售不合規格口罩　被判罰款1萬元

由前眾志成員營運的公司，被指透過「黃店」餐廳The Artlab by Favilla出售不合規格的「自救口罩」，涉違反《商品說明條例》。營運公司、時任眾志副主席鄭家朗及常委梁延豐、涉及餐廳及其董事遭海關票控。案件今(30日)在觀塘法院提訊時，營運公司承認控罪，被罰款1萬元，涉案935盒口罩被充公。



被告衝刺有限公司，承認「管有應用虛假商品說明的貨品作銷售、商業或製造用途」罪，控罪指，衝刺於去年5月22日，在新蒲崗大有街一工廈內，管有 935 盒虛假標示為「ASTM Level 1」的外科口罩。

涉案口罩價值93500元

案情指，海關當日到涉案單位，檢獲涉案口罩，價值93,500元。海關檢驗口罩後，發現未達「ASTM Level 1」標準。若在醫療環境中使用它們，會對醫護人員構成中等風險。

經營餐廳公司11月再訊

經營The Artlab by Favilla的「朝花夕拾有限公司」，和其董事梁百豪，則被控「供應已應用虛假商品說明的貨品」罪。兩名被告暫毋須答辯。案件押後至11月11日再訊，待辯方索取文件及提供法律意見。

鄭家朗被票控

至於鄭家朗及梁延豐，則被票控「管有已應用虛假商品說明的貨品作商業用途」罪，兩人今未有到庭，法庭將再向他們派發傳票。據悉，兩人分別為衝刺有限公司的董事及公司主要人員。

案件編號：KTS 17873-17877/2021