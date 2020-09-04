眾志「自救口罩」涉違商品說明條例　海關再拘觀塘黃店餐廳負責人

前政黨香港眾志於今年4月推出「自救口罩」，與黃店合作發售以支援黃色經濟圈，惟因口罩附有「NOT MADE IN CHINA」及「ASTM Level 1」等標示，被海關指懷疑附有虛假產地及效能聲稱。繼早前拘捕前香港眾志常委梁延豐及副主席鄭家朗後，海關今日（4日）再拘捕觀塘一間餐廳女負責人。消息指，涉事餐廳為「The Artlab by Favilla」，早前曾供應有關口罩。

海關發言人表示，海關早前接獲舉報，指有網上商戶透過餐廳食肆供應一款附有「NOT MADE IN CHINA」及「ASTM Level 1」等標示的外科口罩，懷疑附有虛假產地及效能聲稱。由於該商戶一直未能提供認證，證明相關口罩符合所作的標示聲稱，海關於5月22日及25日分別拘捕該商戶涉嫌違反《商品說明條例》的一名代表及一名董事。於跟進調查後，海關再於今日在觀塘拘捕一名31歲涉案餐廳女負責人，案件目前仍在調查中。

香港眾志於今年4月推出「自救口罩」，當時指首批35萬個會以成本價每盒100元，與黃店合作發售，支援黃色經濟圈。眾志前秘書長黃之鋒當時曾表示，口罩達到美國 ASTM Level 1 標準，BFE 及 PFE 多於 95%。