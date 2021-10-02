元氣食客fb分享點菜二維碼變網友發辦　9分鐘狂點萬元 鰻魚飯21份

有市民今日光顧將軍澳東港城的元氣壽司店，其後在「香港壽司刺身關注組」中發帖文，並上載點單紙，上有可以用來掃碼點單的二維碼，遭網民瘋狂點單變「網友發辦」。有網民上傳點單記錄，價格最貴的鰻魚飯（78元），共有21份之多，但從點單紙上看到，同檯食客只有2人。其後不少餐點一度顯示售罄。根據網上點單記錄，總消費額約為9173元，若算上加一服務費，單據消費超過1萬元。有網民評論指，「貴過Omakase！」（廚師發辦）。



香港01記者致電涉事的東港城元氣壽司店，店員指遭人惡意點單的事宜需要向客戶服務熱線查詢，現正等待元氣壽司方面回覆。



用戶Choi先生今日（2日）約12時在Facebook公開群組「香港壽司刺身關注組」發佈貼文，指出自己「今日到元氣再食」，貼文並包含有點單的二維碼圖片，其後遭到群組成員及網民惡意瘋狂掃碼點單。

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根據網民提供的記錄，Choi先生在11時50分點了一轉餐，其後於facebook群組內分享照片，於12時18分開始遭惡意瘋狂點餐，至12時27分的9分鐘內，被瘋狂加單逾140次，最終消費9173元，如果加上加一服務費，消費額達到10090.3元。點單記錄中，包括21份單價78元的鰻魚飯，價值1638元，以及多份價格相對較高的刺身、軟殼蟹、牛肉飯等。不少該店食品當時一度顯示售罄。有網民表示，「貴過Omakase！」

記者向涉事東港城的分店致電，店員表示關於有客人被惡意點單的事情需要向客戶服務查詢，記者正等候元氣方面回覆。