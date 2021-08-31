6男女元氣壽司外叫囂裁集結罪成　全部判拘留式刑罰　3人囚3月

前年聖誕節葵涌新都會廣場有示威者聚集，和在元氣壽司外叫囂，5男1女涉嫌非法集結當場被捕。他們早前經審訊後被裁定罪成，案件今在西九龍法院判刑。黃士翔裁判官指當日示威者的集結行動經過事先計劃，但接納涉案暴力事件沒有經過預謀，終判3名21歲或以上的被告囚3個月，餘下3名年紀稍輕被告，則分別判進入勞教中心及教導所。



6名依次為16歲男生、周姓被告（17歲）、楊天成（20歲）、陳蒲森（24歲），馬健豪（21歲）及周敏琪（28歲，女）。他們被指於2019年12月25日在葵涌新都會廣場4樓的元氣壽司外參與非法集結。

當時約有20人集結

黃官判刑時指，當日的示威者先到附近的一田超市集合，再一同前往元氣壽司集結，事前明顯有計劃，但接納某些暴力行為沒有經過預謀。雖然當時的集結人士不算多，只有20人，但案發地點為狹窄的商場外，增加了當中的風險。另事件中只有元氣壽司風捲閘受到破壞，但示威者在店名呼叫挑釁性口號，食客亦因而要從特別通道離開。

17歲被告有領導角色判教導所

黃官最後考慮到各被告的角色、年紀及報告內容，判15歲首被告及第三被告楊天成進入勞教中心。17歲姓周被告，因在事件中屬帶領者，有在現場帶領他人叫口號及阻止卷閘關上，刑責較重，判進入教導所。至於其餘年紀稍長的被告則被判囚4個月。

案件編號：WKCC2581/2020