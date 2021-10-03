九巴96R今免費任搭　市民湧西貢行山游水　冀每個月免費一次

國慶節一連3日的假期即將踏入尾聲，有機構今（13日）舉辦免費乘車活動，來往港鐵鑽石山站至黃石碼頭的96R，全日免費無限次上落。車程沿途市民可在鑽石山志蓮淨院，彩虹邨，蠔涌，黃石碼頭等地點遊覽打卡。

不少市民因免費巴士，專程至西貢黃石碼頭行山、釣魚、執蟹仔。不過他們均擔心回程時人數過多，需等候一段時間。亦有市民指，現時巴士車費昂貴，期望活動可恆常化，「唔好咁貪心，我諗一個月一次都OK。」



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九巴假日線96R收費20.3元 免費任搭一日

「WeLab Bank請你搭九巴」活動繼過去兩周可免費乘搭1A線及108線後，市民今日可免費乘坐96R到西貢。96R途經多個西貢熱門行山徑，包括大網仔，北潭涌，上窰，北潭凹，黃石碼頭等。而96R巴士為假日特定路線，全程收費為20.3元。

過往每逢假日，鑽石山巴士站均出現人龍前往西貢。不過九巴為配合活動加密班次，巴士滿載即開，以疏導人流。現場有數輛巴士等待隨時開出。

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市民：難得有呢條線（免費）就去遠少少

不少市民得知今日有免費巴士後，特意與親朋好友到西貢遊玩。其中，梁女士帶同兩名兒子，由清水灣轉場至西貢，到黃石碼頭附近的沙灘執蟹仔。而何先生假日較常到西貢碼頭釣魚，今日亦轉場至黃石碼頭。她讚揚九巴推出免費活動，「其實諗住去西貢，難得有呢條線（免費）就去遠少少。」

而楊先生以往在大嶼山及港島行山，今日亦與朋友專程到黃石碼頭一帶行山，「留意到佢有免費交通，順便轉下。」他亦指，西貢是香港的後花園，與市區山徑的城市景色不同。但他亦擔心回程時擠塞的情況，因此會提早離開。

市民指巴士車費昂貴

亦有市民大讚九巴的安排，游泳愛好者陳小姐，今日與10名朋友到西貢三星灣游泳。她指，現時巴士車費昂貴，期望免費活動每個月一次。「但巴士公司都要搵錢，唔好咁貪心。（希望多久一次？）我諗一個月一次都OK。」

活動吸引大批巴士迷：等緊架特別嘅巴士

此外，免費巴士活動亦吸引大批巴士迷。其中，12歲的張同學在附近商場購買約800元的巴士模型後，便到車站追巴士。而過去兩周，他亦有坐免費巴士路線遊車河作記錄。

問到今日的免費巴士有何特別，他表示「等緊架特別嘅巴士，係龍運調畀九巴。」他解釋，該巴士的座位「升級」，令乘客的舒適度提升。他更認為，96R的收費較貴，建議九巴推出更多免費巴士活動。

九巴提醒乘客，要留意96R的服務時間，鑽石山開出往黃石碼頭由上午7時30分至下午6時20分，而黃石碼頭往鑽石山站方向，則由上午8時50分至下午7時30分。