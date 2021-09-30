九巴假日線96R周日免費搭　經鑽石山站至黃石碼頭　方便市民郊遊

明天起將有一連3日假期，長假期加上秋高氣爽，若想到西貢郊外的話，留意九巴將於周日（10月3日）舉辦免費乘車活動，來往港鐵鑽石山站至黃石碼頭的96R，全日免費無限次上落。

車程沿途市民可在鑽石山志蓮淨院、彩虹邨、蠔涌、黃石碼頭等地點遊覽打卡。不過乘客要留意巴士服務時間，尾班車在黃昏6時20分及晚上7時30分，分別在鑽石山站及黃石碼頭總站開出。



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「WeLab Bank請你搭九巴」活動繼過去兩周可免費乘搭1A線及108線後，本周日市民將可免費乘坐96R到西貢郊遊。96R途經多個西貢熱門行山徑，包括大網仔、北潭涌、上窰、北潭凹、黃石碼頭等，沿途亦會經過不少特色景點，如鑽石山志蓮淨苑及南蓮園池，彩虹邨籃球場等，適合一家人假日一日遊。

過去假日黃昏時間96R在西貢都會出現排隊候車人龍。九巴表示，當日會預留車務資源及加派外勤人員。乘客要留意96R的服務時間，鑽石山開出往黃石碼頭由上午7時30分至下午6時20分，而黃石碼頭往鑽石山站方向，則由上午8時50分至下午7時30分。