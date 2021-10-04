澳門裝修水電工確診源頭不明　曾到海立方賭場　須第三次全民檢測

澳門今日（4日）錄得一宗確診個案，患者感染源頭不明，為一名無病徵的46歲外僱男裝修工，已完成接種國藥疫苗。他住過三間酒店、到過海立方賭場。澳門今晚九時將展開第三次全民檢測，希望兩日內完成，最遲三日。

澳門衛生局局長羅奕龍承認，社區有傳播風險，因此及早完成全民檢測，「那怕佢真係出現一個確診個案，如果佢係隔離醫學觀察期間出現，對我哋社區整個風險係會大大降低。」



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該名46歲男患者為沒有病徵的中國籍內地外僱水電工人，感染源頭未明。他居於珠海斗門，每日往返澳門和珠海，在澳門活動以電單車代步，跟友人入住澳門酒店，細節如下：

．4月17日、6月10日在澳門接種兩劑國藥疫苗

．9月26日抵達澳門後未有出境

．9月26日至27日住金沙酒店

．9月28日至29日及10月1日至4日住澳門英皇酒店

．9月30日住維多利亞酒店

．9月26日、28日及30日檢測結果呈陰性，昨晚採集的樣本跟另外九人樣本混合檢測才陽性

．9月29日至30日、10月2日工作地點在高地烏街金多利花園5A單位工作、10月1及3日無上班

．每早到長壽大馬路廣進咖啡廳食早餐、中午到渡船街20號南寧大廈的金海馬、晚上在沙嘉都喇街聯豐超市、多次到海立方賭場

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羅奕龍表示，今晚九時會啟動澳門第三次全民檢測，希望兩日內完成最遲到第三日，按上次經驗兩日內已為88%市民採樣，完成今次檢測後未有逼切性再要連續做檢測。他承認社區有傳播風險，所以更要提早完成全民檢測，「那怕佢真係出現一個確診個案，如果佢係隔離醫學觀察期間出現，對我哋社區整個風險係會大大降低。」

他提到全民檢測時，市民都要嚴格遵守防疫規定，「要當有人確診咁做......內地見到啲報道，做全員核酸檢測時候，等候過程中剝口罩、傾計抖下氣咁樣啦，有個案傳播機會都相當大......萬一有確診個案，你又係佢附近無做安全措施，其實係相當危險，意識好緊要，（有人認為）『做咗兩次都無事，今次都無事喇』。千其唔好咁諗，當你咁諗時候永遠係最危險時期。」

羅奕龍強調，「所有防疫指引都係限制性，會影響到市民嘅方便，但係出現問題時候成為我哋嘅護身符，希望各位市民尤其呢段時間配合好我哋工作，保護好自己就係最大嘅配合。」他表示國藥疫苗可能會污染環境及衣物，令市民檢測時出現假陽性，提醒市民打針後24小時才前往檢測。

有現場記者質疑，患者樣本跟九個樣本混合檢測，拖慢檢測時間，羅奕龍解釋「檢測群體係高風險，陽性比率係高，緊係做單樣啦，因為混咗之後如果陽性，又要搵返嗰啲人去做分別單獨採樣檢測」，「但評估過風險比較低，可能我哋做好多萬個先有一個陽性，呢種從整體資源使用上係合理一啲，幾十萬個先有一個陽性，技術上容許十合一混樣，跟風險級別去做......資源係咁多㗎喇澳門」，但混合檢測亦沒有太大延誤，消防員一小時內將十名患者送到醫院、醫護再用一小時便完成採樣。

不排除要關賭場

被問到早前都有患者到過海立方賭場，會否封閉相關賭場，傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，不排除任何一個可能性，要仔細跟進患者行程，包括前往及逗留時間、曝露史等。至於跨境學生，教育及青年發展局副局長龔志明稱有1,000多名學生滯留澳門，600多人已獲親友照顧，餘下300多人就入住青年旅舍等設施，有關宿位還有200多個名額。