澳門疫情｜鏡湖醫院發現初陽樣本　入珠海免隔離及復課安排急煞停

澳門疫情再有變數，澳門政府今日（4日）早上發出緊急通知，指鏡湖醫院發現一個可疑陽性樣本正覆檢，因社會存在一定風險，故急煞停原定今日開始的復課安排，全澳受資助托兒所、日間護理和社區設施亦需停運至另行通知。

珠澳聯防聯控澳方工作組公布，經珠澳聯防聯控機制協商後，原定今日中午12時起，至少打一針兼持48小時核酸陰性證明入境珠海後可免隔離14天通關安排要暫緩執行。

至於涉事樣本，澳門衛生局正進行覆檢，以確定是陽性個案或是因環境污染所致，預計今日稍後有結果。



澳門鏡湖醫院發現一個初步陽性樣本，澳門政府急叫停復課安排。（資料圖片）

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日早上7時36分公布，鏡湖醫院一個十混一的混合樣本，初步檢測結果呈陽性反應，衛生局正覆檢樣本。政府同時已通知涉事十人「原地不動」，並安排救護車將他們逐一送至仁伯爵綜合醫院進行獨立採樣和覆檢。

澳門教育及青年發展局隨即在7時41分公布，接獲衞生當局緊急通知，有一個可疑陽性樣本，正等待複檢，形容社區存在一定風險，參考衛生部門意見，決定暫停今日復課安排至另行通知，並呼籲學校通知家長接回子女。

托兒所日間護理停運 社會工作局活動取消

至於澳門社會工作局亦在上午8時49分表示，除住宿院舍，家居照護、復康巴士及應急支援等服務外，其餘社會服務設施，包括所有受資助托兒所、日間護理和社區設施等，今日繼續暫停運作，直至另行通知。原定由社會工作局舉辦的活動將取消，長者公寓展示區亦停開。

而全澳門的長者院舍和康復院舍亦會繼續停止家屬進入院友房間探訪，但院舍探訪專區仍會保留預約探訪，而長期臥床院友，則可以視像會面。

+ 2

珠澳口岸新通關安排暫緩執行

澳門上月底突出現確診個案，珠澳未能如期免檢疫通關，澳門政府昨日公布，今日中午起持48小時新冠病毒核酸陰性證明和接種疫苗證明，可入境珠海。

但受初陽樣本影響，澳門政府上午約10時公布，經珠澳聯防聯控機制協商，今日中午12時起珠澳口岸新通關安排暫緩執行，待取終檢測結果確定後再公布最新安排。澳門政府又呼籲原本打算在今天中午通關的人士暫緩前往離境口岸。